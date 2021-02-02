Manhart Performance показала ще один "нелегальний" спорткар

Німецьке тюнингове ательє Manhart Performance презентувало ще одну новинку – 600-сильне спорткупе MH2 GTR.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Майстри тюнінгу з Manhart Performance продовжують радувати шанувальників швидкості та геть ігнорують будь-які екологічні норми. Практично вся їхня продукція відправляється на експорт, тому що не в змозі пройти німецькі норми TUV.

MH2 GTR створено на базі BMW M2 CS manhart-performance.de

Ось і ще одне дітище – потужне купе MH2 GTR – не вдасться поставити на облік на батьківщині Карла Бенца та Готліба Даймлера. Що, втім, зовсім не зупиняє інженерів компанії з Вупперталя. За основу для свого проєкту тюнери взяли спорткупе BMW M2 CS. Нагадаємо, що минулої осені Manhart Performance презентував модель MH4 GTR, створену на базі M4 DTM Champion Edition. Тепер прийшов час "прокачати" молодшого побратима.

Ззаду встановили широке антикрило з вуглепластика manhart-performance.de

Сам по собі BMW М2 СS (F87) вже досить ексклюзивний – 2020 року компанія з Мюнхена випустила всього 2200 екземплярів. Що вже говорити про MH2 GTR.

У Manhart Performance підійшли до проєкту з усією серйозністю. Автомобіль отримав додатковий карбоновий обвіс, зокрема масивне заднє антикрило, що забезпечує високу притискну силу. Широкі крила доповнили карбоновими "зябрами" для відводу повітря від шин та двигуна.

Автомобіль отримав додатковий карбоновий обвіс manhart-performance.de

Широкі крила доповнили карбоновими "зябрами" для відводу повітря від шин та двигуна manhart-performance.de

Трилітрову рядну "шістку", яка у заводського BMW М2 СS має 450 к.с. та 550 Нм "прокачали" до 600 к.с., а момент виріс до значної величини 830 Нм. Для цього були встановлено: нові турбіни S55, інтеркулер CSF, карбоновий впускний колектор ARMA та сталева спортивна вихлопна система, яку вінчає "квартет" карбонових патрубків. Блок управління двигуном та всю електроніку переналаштовували з урахуванням збільшеної потужності. З цією ж метою була модернізована 7-ступенева коробка передач із подвійним зчепленням.

Трилітрову рядну "шістку" форсували до 600 к.с., а момент виріс до значної величини 830 Нм manhart-performance.de

Для підвищення стабільності та більш гострого управління на автомобілі встановили нову підвіску, розроблену за участю фахівців компанії H&R. Матово-чорні ковані 20-дюймові диски Concave One "взули" у спортивну гуму Michelin Pilot Sport Cup 2 розмірністю 255/30 спереду та 295/25 – ззаду.

Матово-чорні ковані 20-дюймові диски Concave One "взули" у спортивну гуму Michelin Pilot Sport Cup 2 manhart-performance.de

У салоні з'явилися "ковші" Recaro, а кермо BMW M Performance та важіль перемикання передач DKG прикрасили карбонові вставки.

Кермо BMW M Performance та важіль перемикання передач DKG прикрасили карбонові вставки manhart-performance.de

Салон прикрасили карбоном та полірованим алюмінієм manhart-performance.de

На місці лівого центрального повітряходу системи вентиляції з'явився невеликий дисплей, який надає водію різну інформацію про роботу двигуна та динамічні параметри.

На місці лівого центрального повітряходу системи вентиляції з'явився невеликий дисплей manhart-performance.de

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Києві виявили "золотий" суперкар, а на відео показали броньований "Гелендваген" нового покоління.