Рідкісний седан Chevrolet пропонують за ціною Porsche Panamera

У США в продажу з'явився унікальний 4-дверний тарга-седан Chevrolet Corvette 1980 року з мінімальним пробігом.

Як стало відомо OBOZREVATEL, американська фірма NBS Auto, що займається торгівлею вживаними авто, виставила на продаж рідкісну версію культового спорткара Chevrolet Corvette. На початку 80-х років було виготовлено всього 6 примірників незвичайної моделі – один виставковий прототип і п'ять машин, побудованих на замовлення нечисленних клієнтів.

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach nbsautoshowroom.com

Компанія California Custom Coach із Пасадени планувала випускати до 40 таких "стретчів" на рік за ціною $35 тисяч. Зважаючи на те, що за звичайний Corvette офіційні дилери просили всього $13 тисяч, не дивно, що тільки 5 машин знайшли своїх власників. Унікальний тарга-седан, виставлений на продаж, оснащений 5,7-літровим V8, а на одометрі спорткара всього 21 тисяча миль (33,7 тисяч км).

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach "розтягнули" на 76 см nbsautoshowroom.com

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach nbsautoshowroom.com

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach, виставлений на продаж, проїхав всього 21 тисячу миль nbsautoshowroom.com

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach отримав дуже незвичайний кузов тарга-седан nbsautoshowroom.com

Для виготовлення кожного екземпляра було потрібно два автомобілі-"донори". Після модернізації довжина машини виросла на 762 мм до 5387 мм. Сьогодні відомі всього два збережені автомобілі, один із яких пропонується придбати за $102 562. За аналогічну ціну можна купити новий Porsche Panamera.

Один із двох збережених примірників належав співачці Дороті Макгвайр з популярного в 50-і роки тріо McGuire Sisters. Пізніше автомобіль був проданий і потрапив до рук колекціонера "Корветів" Майку Ягеру, який здійснив реставрацію машини в майстерні Даніела Лівіна. Модель відрізняється кольором сріблястий "металік" і білим шкіряним салоном.

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach, що належав співачці Дороті Макгвайр superchevy.com

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach superchevy.com

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach superchevy.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, в гаражі виявили Chevrolet Corvette на радянських номерах.

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