Маленький вогнеборець: пожежний ЗАЗ викликав переполох в мережі

Дрібносерійний пікап ЗАЗ-968МП, спочатку створений для внутрішньозаводського використання, перетворили в яскравий шоу-стоппер.
Запорізький пікап підготували для боротьби з вогнем
kbsmirnova.ru
На автомобільному заводі ЗАЗ в Запоріжжі в 1990 році був створений пікап, який отримав позначення ЗАЗ-968МП. Автомобіль збирався по обхідний технології, дрібними партіями.
Запорізький пікап підготували для боротьби з вогнем
kbsmirnova.ru
Запорізький пікап підготували для боротьби з вогнем
kbsmirnova.ru
Один з таких автомобілів, за словами очевидців, служив в якості автомобіля пожежної охорони на виробничому об'єднанні "Іграшка" в Ленінграді. Крім перевезення протипожежного інвентарю, він також використовувався для буксирування пожежної мотопомпи.
Запорізький пікап підготували для боротьби з вогнем
kbsmirnova.ru
На замовлення одного з колекціонерів в майстерні "КБ Смирнова" взялися за відтворення репліки подібного пожежного тандему. Для цих цілей були придбані "донори" – пікап ЗАЗ і мотопомпа того ж періоду.
Запорізький пікап підготували для боротьби з вогнем
kbsmirnova.ru
З урахуванням того, що автомобіль служив на заводі іграшок, проект також вирішили виконати у відповідному "іграшковому" стилі. Правда, творці відзначають, що "іграшкового" відноситься тільки до яскравому зовнішньому вигляду. Технічно ЗАЗ і мотопомпа представляють собою повноцінний пожежний розрахунок для ефективної боротьби з вогнем.
Запорізький пікап підготували для боротьби з вогнем
kbsmirnova.ru
В процесі реалізації проекту автомобіль був повністю розібраний, перефарбований в червоний колір, відповідний ГОСТу. Кузов посилили, відтворили салон з використанням оригінальних матеріалів, встановили СГУ, проблискові маяки і додаткові фари.
Запорізький пікап підготували для боротьби з вогнем
kbsmirnova.ru
В кузові розмістили 9 оригінальних вогнегасників ОП-5. У машини збільшили дорожній просвіт, а замість штатних встановили "зубасті" шини ІВ-167 від ЛУАЗ. Мотопомпа також повністю відновлена і укомплектована необхідним пожежним інвентарем.
Запорізький пікап підготували для боротьби з вогнем
kbsmirnova.ru
Після закінчення робіт, автомобіль відправився в приватну колекцію до заможного замовнику.
Як писав раніше OBOZREVATEL, на ЗАЗі припинили виробництво автомобілів Lada.
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