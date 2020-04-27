Маленький вогнеборець: пожежний ЗАЗ викликав переполох в мережі

Дрібносерійний пікап ЗАЗ-968МП, спочатку створений для внутрішньозаводського використання, перетворили в яскравий шоу-стоппер.

Запорізький пікап підготували для боротьби з вогнем kbsmirnova.ru

На автомобільному заводі ЗАЗ в Запоріжжі в 1990 році був створений пікап, який отримав позначення ЗАЗ-968МП. Автомобіль збирався по обхідний технології, дрібними партіями.

Запорізький пікап підготували для боротьби з вогнем kbsmirnova.ru

Запорізький пікап підготували для боротьби з вогнем kbsmirnova.ru

Один з таких автомобілів, за словами очевидців, служив в якості автомобіля пожежної охорони на виробничому об'єднанні "Іграшка" в Ленінграді. Крім перевезення протипожежного інвентарю, він також використовувався для буксирування пожежної мотопомпи.

Запорізький пікап підготували для боротьби з вогнем kbsmirnova.ru

На замовлення одного з колекціонерів в майстерні "КБ Смирнова" взялися за відтворення репліки подібного пожежного тандему. Для цих цілей були придбані "донори" – пікап ЗАЗ і мотопомпа того ж періоду.

Запорізький пікап підготували для боротьби з вогнем kbsmirnova.ru

З урахуванням того, що автомобіль служив на заводі іграшок, проект також вирішили виконати у відповідному "іграшковому" стилі. Правда, творці відзначають, що "іграшкового" відноситься тільки до яскравому зовнішньому вигляду. Технічно ЗАЗ і мотопомпа представляють собою повноцінний пожежний розрахунок для ефективної боротьби з вогнем.

Запорізький пікап підготували для боротьби з вогнем kbsmirnova.ru

В процесі реалізації проекту автомобіль був повністю розібраний, перефарбований в червоний колір, відповідний ГОСТу. Кузов посилили, відтворили салон з використанням оригінальних матеріалів, встановили СГУ, проблискові маяки і додаткові фари.

Запорізький пікап підготували для боротьби з вогнем kbsmirnova.ru

В кузові розмістили 9 оригінальних вогнегасників ОП-5. У машини збільшили дорожній просвіт, а замість штатних встановили "зубасті" шини ІВ-167 від ЛУАЗ. Мотопомпа також повністю відновлена і укомплектована необхідним пожежним інвентарем.

Запорізький пікап підготували для боротьби з вогнем kbsmirnova.ru

Після закінчення робіт, автомобіль відправився в приватну колекцію до заможного замовнику.

Як писав раніше OBOZREVATEL, на ЗАЗі припинили виробництво автомобілів Lada.

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