Маленький електрокар взяв на буксир три позашляховики вагою 9 тонн

Smart Electric Drive – електромобіль, який ідеально підходить для великих міст. За рахунок невеликих розмірів на ньому можна мчати і паркуватися, по суті, будь-де. Однак, це його далеко не єдиний плюс.

Як виявилося, ця "малолітражка" здатна взяти на буксир дуже великий вантаж, що на практиці з'ясували автори YouTube-каналу The Fast Lane Truck.

Smart Electric Drive. Фото: Daimler

Електричний Смарт володіє скромною віддачею в 75 сил і 130 Нм, але, з іншого боку, максимальний крутний момент електродвигуна доступний практично відразу після натискання газу. Завдяки цій здатності (втім, вона є у багатьох інших електромобілів) німецький електрокар здатний творити чудеса.

Отже, блогери вирішили з'ясувати, чи зможе Smart Electric Drive "протягнути" три великих позашляховики. Для цього вони причепили до нього Jeep Gladiator масою близько 2,2 тонн, Chevrolet Silverado, який важить приблизно 2,5 тонни і Ford F-250 – цей автомобіль і зовсім тягне на 4 тонни.

Підсумок тесту – Смарт впорався із завданням, причому зробив це без будь-яких коливань. Побачити весь експеримент можна в цьому відео:

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що найдешевшим електромобілем США виявилася далеко не Tesla Model 3.