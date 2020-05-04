Майже нові Mercedes, BMW і Audi кинули вкриватися пилом на звалищі
Найчастіше на звалищах можна відверто старі автомобілі. Проте, бувають і винятки.
Нещодавно на сторінці Abandoned, rotten & rusty cars в Facebook були опубліковані фото кинутих та вкритих пилом три представника "великої німецької трійки" – Mercedes S-Class, BMW 7-Series і Audi A8 L. Автомобілі були зняті на розборці поруч один з одним.
Причому всі три преміальних седани порівняно свіжі – у випадку з "Мерсом" йдеться про дорейстайлінгову модель в кузові W222 (2013-2017), а у випадку з BMW – седан минулого покоління (G11/12; 2015- 2019). Audi A8 також відноситься до попередньої генерації (3-е покоління (D4), 2010-2017).
Подробиці щодо сфотографованих авто не повідомляються – у підписі до знімків лише зазначається, що вони є "кинутими і пішли вмирати". Однак OBOZREVATEL зацікавився походженням цих зображень і розкопав деякі факти.
Виявляється, ці фото були опубліковані першопачатково на форумі team-bhp.com ще у 2018 році. Як зазначає їх автор, машини були їм сфотографовані на одній з розборок недалеко від Мумбаї, Індія.
Ця звалка належить місцевому бізнесмену, який займається розбиранням та ремонтом автомобілів. І, окрім вищезгаданої трійці, на момент публікації фото там припадав пилом ряд іще дорогих машин – Audi Q7, нова A4, Mercedes E-Class, Jaguar XF S та ін.
Навіть якщо припустити, що Mercedes S-Class, BMW 7-Series і Audi A8 L не списали в утиль, а відправили на відновлення, не зовсім зрозуміло, чому вони зберігалися/зберігаються у таких умовах.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на складі знайшли нові позашляховики Ford, які кинули як мінімум 15 років тому.