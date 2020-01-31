Майже Mercerdes: ЗАЗ з крутими опціями продають за $1500

У продажу з'явився незвичайний ЗАЗ-968М 1990 року випуску. Автомобіль примітний радикальним тюнінгом – буквально кожна деталь Запорожця не залишилася без уваги власника.
Як з'ясував OBOZREVATEL, машина пережила ряд зовнішніх і внутрішніх доробок. При цьому просять за неї $1500.
Тюнінгований ЗАЗ-968М
carakoom.com
Зокрема, по зовнішньому вигляду була проведена наступна робота:
повністю перероблена нижня частина; автомобіль позбувся бамперів, зате отримав збільшені пороги і колісні арки, завдяки чому придбав спортивний зовнішній вигляд;
встановлені ексклюзивні колеса: чорні багатоспицеві диски з новими шинами;
встановлена абсолютно вся нова оптика, зокрема, задні ліхтарі в стилі класичного Nissan Skyline;
з'явився спойлер на даху, подвійний вихлоп і хромовані корпуси дзеркал оригінальної форми;
замість звичайного кольору кузова – двоколірне забарвлення.
Тюнінгований ЗАЗ-968М
carakoom.com
Тюнінгований ЗАЗ-968М
carakoom.com
Тюнінгований ЗАЗ-968М
carakoom.com
Салон також змінився в значній мірі. Тут з'явилися:
сидіння і дверні карти, обшиті перфорованим шкіряним замінником; передні крісла були запозичені у ВАЗ-2107.
кермо від Subaru;
акустика із сабвуфером;
електросклопідйомники;
сигналізація зі зворотним зв'язком.
Тюнінгований ЗАЗ-968М
carakoom.com
Тюнінгований ЗАЗ-968М
carakoom.com
Тюнінгований ЗАЗ-968М
carakoom.com
З недоліків відзначається лише "проблеми з двигуном після проточки", хоча сам мотор заводиться. При цьому двигун в автомобілі рідний – V-образна четвірка потужністю від 41 до 45 к.с. (Яка саме модифікація силової установки, не уточнюється). Власник заявляє, що продає машину через те, що "нею ніколи займатися". Знаходиться унікальний ЗАЗ в російському місті Омськ.
Тюнінгований ЗАЗ-968М
carakoom.com
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL, розповідав про ще один не менш захоплюючий екземпляр ЗАЗ – Таврії для дрег-рейсингу.
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