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31 січня • оновлено в 18:10
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Майже Mercerdes: ЗАЗ з крутими опціями продають за $1500

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У продажу з'явився незвичайний ЗАЗ-968М 1990 року випуску. Автомобіль примітний радикальним тюнінгом – буквально кожна деталь Запорожця не залишилася без уваги власника.

Як з'ясував OBOZREVATEL, машина пережила ряд зовнішніх і внутрішніх доробок. При цьому просять за неї $1500.

Тюнінгований ЗАЗ-968М

Тюнінгований ЗАЗ-968М

carakoom.com

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Зокрема, по зовнішньому вигляду була проведена наступна робота:

  • повністю перероблена нижня частина; автомобіль позбувся бамперів, зате отримав збільшені пороги і колісні арки, завдяки чому придбав спортивний зовнішній вигляд;

  • встановлені ексклюзивні колеса: чорні багатоспицеві диски з новими шинами;

  • встановлена абсолютно вся нова оптика, зокрема, задні ліхтарі в стилі класичного Nissan Skyline;

  • з'явився спойлер на даху, подвійний вихлоп і хромовані корпуси дзеркал оригінальної форми;

  • замість звичайного кольору кузова – двоколірне забарвлення.

Тюнінгований ЗАЗ-968М

Тюнінгований ЗАЗ-968М

carakoom.com

Тюнінгований ЗАЗ-968М

Тюнінгований ЗАЗ-968М

carakoom.com

Тюнінгований ЗАЗ-968М

Тюнінгований ЗАЗ-968М

carakoom.com

Салон також змінився в значній мірі. Тут з'явилися:

  • сидіння і дверні карти, обшиті перфорованим шкіряним замінником; передні крісла були запозичені у ВАЗ-2107.

  • кермо від Subaru;

  • акустика із сабвуфером;

  • електросклопідйомники;

  • сигналізація зі зворотним зв'язком.

Тюнінгований ЗАЗ-968М

Тюнінгований ЗАЗ-968М

carakoom.com

Тюнінгований ЗАЗ-968М

Тюнінгований ЗАЗ-968М

carakoom.com

Тюнінгований ЗАЗ-968М

Тюнінгований ЗАЗ-968М

carakoom.com

З недоліків відзначається лише "проблеми з двигуном після проточки", хоча сам мотор заводиться. При цьому двигун в автомобілі рідний – V-образна четвірка потужністю від 41 до 45 к.с. (Яка саме модифікація силової установки, не уточнюється). Власник заявляє, що продає машину через те, що "нею ніколи займатися". Знаходиться унікальний ЗАЗ в російському місті Омськ.

Тюнінгований ЗАЗ-968М

Тюнінгований ЗАЗ-968М

carakoom.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL, розповідав про ще один не менш захоплюючий екземпляр ЗАЗ – Таврії для дрег-рейсингу.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
ЗАЗ б/к автомобіль
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"жопорожец" - автомобиль, у которого перёд и зад одинаковы. :-)))
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Максимум украинской автомысли?
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