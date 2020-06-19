Майже КДБ: стару машину спецслужб виставили на продаж

Стас Сіділєв Новини 12:30, 19.06.2020 Оновлено: 13:00, 19.06.2020

У США продають вживаний автомобіль, який раніше належав американським спецслужбам на кшталт ЦРУ і ФБР або іншим місцевим аналогам КДБ. Звісно, машину підготовлено для спостереження й секретних операцій.

Спочатку за Plymouth Grand Voyager 1998 року, який виставили на інтернет-аукціон, просили $500. Тепер ціна перевищує $2000. У результаті автомобіль можуть продати ще дорожче, якщо знайдеться покупець, який запропонує більше.

Уживаний Plymouth для стеження – містке авто, усередині якого багато цікавого
govdeals.com

Як непримітний автомобіль спецслужби обрали мінівен, який дійсно не привертає уваги. Єдиний дивний елемент екстер'єру – проблисковий маячок на даху. З іншого боку, нічого конкретного він не говорить. Здогадатися, що всередині перебуває цілий штаб, неможливо.

Білий мінівен виглядає звичайно й зовсім не привертає уваги. Дуже зручно
govdeals.com

За тонованими стеклами (які з боку салону приховані непрозорими панелями) ховається серйозне обладнання. Відеоапаратура, перископ, телевізори й камери, потужні акумулятори. Крім того, власник віддасть разом із машиною необхідні деталі для ремонту, адже деякі елементи потребують заміни.

Старий автомобіль повністю завантажений електронікою
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Камера стане в нагоді для відеоспостереження. Напевно, її використовували за призначенням
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Розетки, запобіжники, батареї – всередині цього Plymouth багато обладнання
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Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про унікальний Ford усього за $1700, який існує в єдиному примірнику й дивує своїм дизайном.

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