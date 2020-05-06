Майже Bentley: Hyundai здивувала крутим позашляховиком
Найбільший корейський SUV Hyundai Palisade нещодавно вийшов на ринок, але вже отримав оновлення, яке привнесло в лінійку дві особливі модифікації.
Нові виконання називаються Calligraphy та VIP, в яких кросовер відрізняється високим рівнем розкішного оздоблення і технологічними опціями. Ціни – від $37 000 та $42 000 відповідно.
У першому випадку новий Hyundai Palisade отримав трохи змінений дизайн бамперу і передньої решітки, а також спеціальні колісні диски. Проте головне сталося всередині: оздоблення сидінь дорогою шкірою Nappa, амбієнтне підсвічування, цифровий щиток приладів діагоналлю 12 дюймів в парі з 10-дюймовим монітором мультимедіа, проекційний дисплей.
Інша версія більшою мірою орієнтована на комфорт "важливих" пасажирів. Другий ряд крісел отримав два повноцінних сидіння, які розділені високим підлокітником. В нього вбудовані підстаканники, що підігріваються та охолоджуються, іонізатор повітря і пульт керування мультимедійними екранами.
У дверях з'явилися невеликі зони для бездротової зарядки смартфона, а підголівники крісел покращили за рахунок м'яких подушок і вбудованих динаміків аудіосистеми.
Крім того, палітра кольорів кузова розширилася двома новими відтінками. Кросовери Hyundai Palisade в модифікаціях Calligraphy та VIP, як і стандартну модель, можна вибрати з переднім або повним приводом і з одним з двох моторів: бензиновим 3,8 л (295 к.с.) або дизельним 2,2 л (202 к.с.).
Для порівняння, найдешевший Hyundai Palisade коштує 28,5 тис. доларів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Hyundai розширить лінійку своїх електромобілів двома новими моделями.