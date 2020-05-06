Майже Bentley: Hyundai здивувала крутим позашляховиком

Найбільший корейський SUV Hyundai Palisade нещодавно вийшов на ринок, але вже отримав оновлення, яке привнесло в лінійку дві особливі модифікації.

Нові виконання називаються Calligraphy та VIP, в яких кросовер відрізняється високим рівнем розкішного оздоблення і технологічними опціями. Ціни – від $37 000 та $42 000 відповідно.

Hyundai Palisade Calligraphy hyundai.com

Hyundai Palisade Calligraphy hyundai.com

У першому випадку новий Hyundai Palisade отримав трохи змінений дизайн бамперу і передньої решітки, а також спеціальні колісні диски. Проте головне сталося всередині: оздоблення сидінь дорогою шкірою Nappa, амбієнтне підсвічування, цифровий щиток приладів діагоналлю 12 дюймів в парі з 10-дюймовим монітором мультимедіа, проекційний дисплей.

Hyundai Palisade Calligraphy hyundai.com

Hyundai Palisade Calligraphy hyundai.com

Інша версія більшою мірою орієнтована на комфорт "важливих" пасажирів. Другий ряд крісел отримав два повноцінних сидіння, які розділені високим підлокітником. В нього вбудовані підстаканники, що підігріваються та охолоджуються, іонізатор повітря і пульт керування мультимедійними екранами.

Кросовер Hyundai Palisade VIP hyundai.com

Кросовер Hyundai Palisade VIP hyundai.com

У дверях з'явилися невеликі зони для бездротової зарядки смартфона, а підголівники крісел покращили за рахунок м'яких подушок і вбудованих динаміків аудіосистеми.

Кросовер Hyundai Palisade VIP hyundai.com

Крім того, палітра кольорів кузова розширилася двома новими відтінками. Кросовери Hyundai Palisade в модифікаціях Calligraphy та VIP, як і стандартну модель, можна вибрати з переднім або повним приводом і з одним з двох моторів: бензиновим 3,8 л (295 к.с.) або дизельним 2,2 л (202 к.с.).

Новий Hyundai Palisade hyundai.com

Hyundai Palisade Calligraphy hyundai.com

Для порівняння, найдешевший Hyundai Palisade коштує 28,5 тис. доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Hyundai розширить лінійку своїх електромобілів двома новими моделями.

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