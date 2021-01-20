За два місяці харків'янин переробив звичайний "Запорожець" на всюдихід.

Про унікальний витвір розповіли журналісти програми "Джедаї" на каналі 2 + 2.

Раніше Антон Казаринов ганяв по бездоріжжю на "УАЗі". За його словами, зовні машина виглядала погано, тому спочатку він вирішив замінити кузов. Але процес переробки так захопив майстра, що за два місяці роботи Антон перетворив маленький та легкий "Запорожець" на справжнього "автомонстра".

За два місяці роботи Антон перетворив маленький та легкий "Запорожець" на справжнього "автомонстра" 1plus1.video/dzhedai-voiny-dorog

Усередині "Запорожець" залишився без істотних змін 1plus1.video/dzhedai-voiny-dorog

Частина деталей Антон виготовив своїми руками, але більшість вузлів та агрегатів він запозичив у "Газелі" та "УАЗа". Тепер під капотом машини коштує двигун на 2,5 літри, а крутний момент передається на всі колеса. Це дозволяє автомобілю долати будь-які перешкоди на пересіченій місцевості та заболочені ділянки.

Під капотом машини коштує двигун на 2,5 літри, а крутний момент передається на всі колеса 1plus1.video/dzhedai-voiny-dorog

Усередині "Запорожець" залишився без істотних змін. У салоні додали кілька приладів та обігрівач для зимової експлуатації. Зупинятися на цьому власник незвичайного авто не збирається. У найближчих планах – встановити на "Запорожець" великі колеса.

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