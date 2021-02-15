Майбутній кросовер від Hengchi отримає салон з трьома екранами

Компанія Hengchi представила вигляд свого майбутнього електричного кросоверу Hengchi 3. В його салоні встановлять три сенсорні екрани.

Автовиробник планує випустити чотирнадцять електричних моделей. Першими будуть: седан Hengchi 1 класу D, трьохрядний мінівен Hengchi 4 та середньорозмірний кросовер Hengchi 3. Базою для автомобілів буде EM3. Про це повідомляє сайт car.ru.

Усі моделі оснащуватимуться за аналогічною схемою. Салон Hengchi 3 отримав фізичні кнопки. Винятком є ​​"аварійка", а також окрема зручна клавіатура в районі центральної автомобільної консолі. На тачскріні за допомогою акуратної шайби можна буде обирати режими руху.

Також в салоні буде панорамний дах. Почати випускати свої електромобілі Hengchi планують в серпні 2022 року.

Салон Hengchi 3 з трьома екранами Hengchi

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Citroen провела рестайлінг свого найменшого кросовера C3 Aircross. Він отримав інший дизайн передньої частини кузова, в салоні з'явилися нові крісла Advanced Comfort, а інформаційно-розважальна система отримала більший 9-дюймовий екран.

Гамма двигунів включає бензиновий турбомотор PureTech 1.2 (110 к.с./205 Нм і 130 л.с./230 Нм) і турбодизель BlueHDi 1.5 ( 110 к.с./250 Нм та 120 к.с./300 Нм).