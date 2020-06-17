Лютий седан: BMW представила нову M5 2021

Всього через тиждень після презентації оновленої 5-Series BMW офіційно представила спортивну версію M5. Заряджений седан отримав ряд аналогічних змін, і в основному вони торкнулися зовнішнього вигляду і оснащення.

У оновленій BMW M5 така сама нова радіаторна решітка, як у звичайної 5-Серії (тобто, "ніздрі" стали більшими). Крім того, змінилися форма переднього бампера і оптика (вони додали в агресивності), а ззаду з'явилися ліхтарі з тривимірним малюнком, а також нової форми дифузор та патрубки вихлопної системи.

Оновлена ​​BMW M5 2021

У хардкорної версії BMW M5 Competition традиційно замість хрому присутні чорні акценти, а також глушники того ж кольору. За бажанням замовника седан може бути оснащений спортивною вихлопною системою з вбудованими клапанами для регулювання "рику". Крім того, M5 тепер доступний у 5 нових кольорах і з 20-дюймовими колесами знайомими від спорт-купе M8.

Оновлена ​​BMW M5 2021

Оновлена ​​BMW M5 2021

Оновлена ​​BMW M5 2021

Головним нововведенням в інтер'єрі BMW M5 стала поява 12,3-дюймового екрану системи мультімедіа. Крім того, традиційно спорт-седан відрізняється обробкою.

Оновлена ​​BMW M5 2021

Оновлена ​​BMW M5 2021

Під капотом BMW M5 як і раніше розташовується 4,4-літровий V8 з турбонаддувом, який видає 600 кінських сил і 750 Нм., Але якщо зупинитися на версії M5 Competition, то її покупець може розраховувати на віддачу. 625 к.с. Стандартний M5 розганяється до "сотні" за 3,4 секунди, в той час як M5 Competition досягає цієї позначки за 3,3 сек. Максимальна швидкість – 205 км/год, але якщо прибрати обмежувач, вона зросте до 304 км/год.

Оновлена ​​BMW M5 2021

Оновлена ​​BMW M5 2021

А ось підвіска стало помітно іншою: її зробили не такою жорсткою і чутливою. За рахунок нових амортизаторів (від тієї ж M8) покращився баланс, керованість і комфорт.

Оновлена ​​BMW M5 2021

Оновлена ​​BMW M5 2021

Оновлена ​​BMW M5 2021

Оновлена ​​BMW M5 2021

В Європі нова BMW M5 2021 з'явиться у продажу в липні, і вже відомо, що вона подорожчає після оновлення. У Німеччині ціни на звичайний BMW M5 стартують з 120 900 євро, а версія M5 Competition обійдеться на 9000 євро дорожче.

Оновлена BMW M5 2021

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що BMW зняла з виробництва свою найкрутішу модель.