Люксову маршрутку Lexus оцінили дорожче за Porsche 911

Компанія Lexus вивела на ринок люксовий мінівен LM. Найбільш дивною річчю у цьому автомобілі стала його ціна – вона, м'яко кажучи, чималенька.

Як з'ясував OBOZREVATEL, свій новий витвір японці оцінили у 170 тис. доларів, причому це тільки ціна базової версії. А ось топовий варіант обійдеться вже у 213 тисяч доларів. Для розуміння, спорткар Porsche 911 коштує набагато дешевше – від 145 тисяч.

Lexus LM money.udn.com

Втім, зазначена ціна стосується Китаю (автомобіль надійшов у продаж поки що тільки там), не виключено, що на інших ринках машина обійдеться дешевше.

Lexus LM money.udn.com

Так чи інакше, але як для свого класу автомобіль дійсно вийшов дорогим. Що ж Lexus пропонує за такі гроші? По суті, дорожній лайнер на колесах, який досягає у довжину цілих 5040 мм. Базовий варіант моделі разрахований на 7 місць, а ось топовий варіант йде вже на 4 крісла з "фішками" у вигляді електротроприводу, вентиляції, масажу та підставок для ніг. Також в максимальній комплектації передбачена перегородка між водійським і пасажирським відсіком, величезна плазма, холодильник, трьохзонний клімат-контроль і акустика з 19-а динаміками. Зовні автомобіль примітний величезною X-подібної радіаторною решіткою – як у інших автомобілів Lexus останніх років.

Lexus LM money.udn.com

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За рух Lexus LM відповідає 197-сильна гібридна силова установка, в основі якої – бензиновий мотор на 2,5 літра (пізніше з'явиться 3,5-літровий V6 потужністю 301 к.с.). Крім того, мінівен отримав надм'яку підвіску.

Lexus LM money.udn.com

Lexus LM money.udn.com

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, Lexus повністю розкрив характеристики свого першого електричного кросовера.

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