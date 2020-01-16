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16 січня • оновлено в 20:22
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Люксову маршрутку Lexus оцінили дорожче за Porsche 911

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Компанія Lexus вивела на ринок люксовий мінівен LM. Найбільш дивною річчю у цьому автомобілі стала його ціна – вона, м'яко кажучи, чималенька.

Як з'ясував OBOZREVATEL, свій новий витвір японці оцінили у 170 тис. доларів, причому це тільки ціна базової версії. А ось топовий варіант обійдеться вже у 213 тисяч доларів. Для розуміння, спорткар Porsche 911 коштує набагато дешевше – від 145 тисяч.

Lexus LM

Lexus LM

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Втім, зазначена ціна стосується Китаю (автомобіль надійшов у продаж поки що тільки там), не виключено, що на інших ринках машина обійдеться дешевше.

Lexus LM

Lexus LM

money.udn.com

Так чи інакше, але як для свого класу автомобіль дійсно вийшов дорогим. Що ж Lexus пропонує за такі гроші? По суті, дорожній лайнер на колесах, який досягає у довжину цілих 5040 мм. Базовий варіант моделі разрахований на 7 місць, а ось топовий варіант йде вже на 4 крісла з "фішками" у вигляді електротроприводу, вентиляції, масажу та підставок для ніг. Також в максимальній комплектації передбачена перегородка між водійським і пасажирським відсіком, величезна плазма, холодильник, трьохзонний клімат-контроль і акустика з 19-а динаміками. Зовні автомобіль примітний величезною X-подібної радіаторною решіткою – як у інших автомобілів Lexus останніх років.

Lexus LM

Lexus LM

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За рух Lexus LM відповідає 197-сильна гібридна силова установка, в основі якої – бензиновий мотор на 2,5 літра (пізніше з'явиться 3,5-літровий V6 потужністю 301 к.с.). Крім того, мінівен отримав надм'яку підвіску.

Lexus LM

Lexus LM

money.udn.com

Lexus LM

Lexus LM

money.udn.com

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, Lexus повністю розкрив характеристики свого першого електричного кросовера.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
маршрутка Lexus
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