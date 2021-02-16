Lotus показав вигляд спорткара майбутнього

Lotus презентував новий електричний спорткар E-R9. Так компанія хоче показати, який вигляд матимуть автомобілі для гонок на витривалість у 2030 році.

E-R розшифровується як Endurance Racer (Гонщик на витривалість), а цифра 9 означає номер автомобіля, який на змаганнях мав Lotus Mark IX. Саме з ним гоночна команда компанії дебютувала у "Ле-Ман 24". Про це повідомляється на сайті компанії.

Спорткар було розроблено інженерною командою Річарда Гілла, головного аеродинаміка Lotus, та Луїса Керра, головного інженера платформи електричного гіперкара Lotus Evija. Візуально це було реалізовано командою Lotus Design на чолі з Расселом Карром, директором із дизайну Lotus.

"Те, що ми намагалися зробити, це розширити межі того, де ми сьогодні є технічно, і екстраполювати в майбутнє. Lotus E-R9 містить технології, які ми сподіваємось розробити і які мають бути практичними. Lotus має дивовижну історію розробки унікальних рішень, і ми це робили вже багато разів у автоспорті та на наших дорожніх автомобілях", – сказав Річард Гілл.

Головна особливість моделі у тому, що її кузовні панелі зможуть змінювати свою форму під час руху. Вони адаптовуватимуться до руху та регулюватимуть потоки повітря.

Вертикальні площини ззаду допомагатимуть машині легко змінити напрямок руху на високих швидкостях без втрати зчеплення. У компанії запевняють, що гонщик почуватиметься так, наче летить у винищувачі.

E-R9 оснащений вдосконаленою електричною трансмісією, що живить кожне колесо незалежно та системою з посиленою функцією векторизації крутного моменту. Автомобіль базується на технологіях, вже інтегрованих у електричний гіперкар Lotus Evija.

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