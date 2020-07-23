Локалізація проти санкцій: російську 'ГАЗель' перетворили на HDC

Українська компанія "Мотор Девелопмент Груп" представила на вітчизняному ринку нову марку комерційних автомобілів HDC.

Таким чином імпортер продукції "ГАЗу" вирішив обійти санкції на імпорт автомобілів з Росії, які вступили в силу з 1 липня 2019 року. Під брендом HDC компанія організувала складання з машинокомплектів 4 модифікації автомобілів, що раніше носили назву "ГАЗель".

Від звичайних "Газелей" автомобілі HDC відрізняються тільки емблемою. фото: mdg-truck.com

Автомобілі оснащені 2,7-літровим бензиновим двигуном УМЗ російського виробництва, а також 5-ступінчастою механічною коробкою передач. В якості альтернативи можна встановити ГБО BRC. Всі моделі "HDC" відповідають екологічним нормам Євро 5 і вимогам українського законодавства по сертифікації. Максимальна маса автомобіля – 3,5 тонни, а вантажопідйомність – до півтори тонни. Ціни на автомобілі стартують з 474 700.

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