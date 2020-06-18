Logan відпочиває: як Renault 40 років тому випустила дуже круте авто

У березні 1980 року купе Renault 15 і Renault 17 поступилися місцем новій моделі під назвою Fuego: серійній двудверці, побудованій на базі седана Renault 18. За рядом моментів це був дуже цікавий, інноваційний автомобіль, і в цьому році він відзначає своє 40-річчя.

Renault Fuego помітно відрізнявся від багатьох авто того часу, і вже тим паче – від інших моделей французької марки. У нього був оригінальний дизайн, що надавав машині динамізм, а також пристойні характеристики.

Renault Fuego pics-about-auto.com

Французи хотіли, щоб Fuego завоював найширшу аудиторію, незалежно від її купівельної спроможності. У зв'язку з цим була створена просто величезна кількість модифікацій, причому як у виконанні купе, так і кабріолет: між базовою версією TL і самої просунутою версією Turbo розташовувалися варіанти GTL, TS, GTS, TX, GTX. Також був великий вибір двигунів – бензинових і дизельних моторів об'ємом від 1,4 до 2 л. Версія GTS вважалася еталонною моделлю, вона становила більшість з 226 000 моделей Fuego, які були випущені за увесь життєвий цикл моделі довжиною 5 років.

Renault Fuego motor1.com

Renault Fuego motor1.com

Ця версія відрізнялася іншими бамперами, оптикою, легкосплавні дисками і шинами Michelin TRX. У неї також був електропривод м'якого даху, центральний замок, кондиціонер та фантастичне оздоблення салону.

Renault Fuego gazette-drouot.com

Renault Fuego gazette-drouot.com

Крім цього, Renault Fuego став тим автомобілем, який пропонував ряд принципових нововведень. Зокрема, він був першою машиною з дистанційним блокуванням двигуна і першою моделлю, водій якої міг управляти акустикою за допомогою кнопок на кермі.

Renault Fuego pics-about-auto.com

Основні характеристики Renault Fuego (на прикладі GTS):

Рік випуску: 1980

Двигун: 1,4-літровий чотирициліндровий турбомотор на 160 к.с.

Коробка передач: 5МКПП

Привід: задній

Гальма: дискові

Розміри: довжина: 3,66 м, ширина 1,75 м

Вага: 970 кг

Максимальна швидкість: 200 км/год

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Renault готує ще один бюджетний кросовер.