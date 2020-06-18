Logan відпочиває: як Renault 40 років тому випустила дуже круте авто

У березні 1980 року купе Renault 15 і Renault 17 поступилися місцем новій моделі під назвою Fuego: серійній двудверці, побудованій на базі седана Renault 18. За рядом моментів це був дуже цікавий, інноваційний автомобіль, і в цьому році він відзначає своє 40-річчя.

Renault Fuego помітно відрізнявся від багатьох авто того часу, і вже тим паче – від інших моделей французької марки. У нього був оригінальний дизайн, що надавав машині динамізм, а також пристойні характеристики.

Renault Fuego

Французи хотіли, щоб Fuego завоював найширшу аудиторію, незалежно від її купівельної спроможності. У зв'язку з цим була створена просто величезна кількість модифікацій, причому як у виконанні купе, так і кабріолет: між базовою версією TL і самої просунутою версією Turbo розташовувалися варіанти GTL, TS, GTS, TX, GTX. Також був великий вибір двигунів – бензинових і дизельних моторів об'ємом від 1,4 до 2 л. Версія GTS вважалася еталонною моделлю, вона становила більшість з 226 000 моделей Fuego, які були випущені за увесь життєвий цикл моделі довжиною 5 років.

Renault Fuego

Renault Fuego

Ця версія відрізнялася іншими бамперами, оптикою, легкосплавні дисками і шинами Michelin TRX. У неї також був електропривод м'якого даху, центральний замок, кондиціонер та фантастичне оздоблення салону.

Renault Fuego

Renault Fuego

Крім цього, Renault Fuego став тим автомобілем, який пропонував ряд принципових нововведень. Зокрема, він був першою машиною з дистанційним блокуванням двигуна і першою моделлю, водій якої міг управляти акустикою за допомогою кнопок на кермі.

Renault Fuego

Основні характеристики Renault Fuego (на прикладі GTS):

Рік випуску: 1980

Двигун: 1,4-літровий чотирициліндровий турбомотор на 160 к.с.

Коробка передач: 5МКПП

Привід: задній

Гальма: дискові

Розміри: довжина: 3,66 м, ширина 1,75 м

Вага: 970 кг

Максимальна швидкість: 200 км/год

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Renault готує ще один бюджетний кросовер.