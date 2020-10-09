Дослідження показали, що літні водії рідше потрапляють в ДТП, ніж молоді

Дослідження Страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS) показало, що водії у віці 70-79 років рідше потрапляють в аварію зі смертельним результатом, ніж водії 35-54 років.

Про повідомляє інформаційний портал інституту. Мало того, у водіїв у віці 70-79 років ДТП відбуваються рідше, ніж у водіїв середнього віку.

За останні два десятиліття в США стрімко зросла кількість літніх водіїв. Але кращій стан здоров'я і безпеки транспортних засобів, а також зиіни у дорожній інфраструктурі запобігли супутному сплеску аварій.

C 1997 по 2018 рік у водіїв старше 70 років кількість ДТП зі смертельним результатом знизилося на 43% відсотка. У той же час, у водіїв у віці від 35 до 54 років цей показник знизився лише на 21%. Однак практично всі ці скорочення відбулися протягом першої половини періоду дослідження. Останнім часом кількість смертельних ДТП за участю літніх водіїв залишалося стабільним, в той час як у водіїв середнього віку – збільшувалася.

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