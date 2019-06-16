"Листи щастя" не допоможуть: названо мінуси нововведення для водіїв в Україні

Українські водії навіть після масового впровадження відеофіксації на дорогах зможуть легко уникати відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Про це заявив в ефірі ObozTV автоюрист Денис Конюшко, коментуючи плани МВС запровадити систему відеофіксації порушень ПДР до кінця літа. На думку експерта, для нормальної роботи системи її треба підкріпити відповідними законами.

Юрист зазначив, що його хвилює доказова база таких правопорушень.

"Усі адміністративні порушення повинні фіксуватися на фото-, відео- і аудіофіксацію на ті технічні засоби, які сертифіковані в Україні і спеціально призначені для фіксації правопорушень. Звичайний мобільний телефон не призначений для фіксації адміністративного правопорушення. Таким чином, зазначені постанови про притягнення особи до кримінальної відповідальності будуть скасовані в суді. Я в цьому абсолютно впевнений. Це потягне за собою тисячі судових позовів, які будуть задоволені судом", – заявив він.

Також питання в експерта викликала система відправки порушнику документів про правопорушення.

"Відправлення документації на електронну адресу – це утопія... Співробітники поліції не підтвердять отримання правопорушником даного листа. Направлення листа повинно відбуватися через засоби поштового зв'язку. Зазначені листи щастя будуть направлятися за адресою власника зазначеного транспортного засобу, а не користувача", – пояснив він.

Конюшко нагадав, що в МВС раніше пропонували ввести в дію реєстр користувачів транспортних засобів: "Якщо я передаю свій автомобіль третій особі, я вношу інформацію до реєстру, що Іванов користується моїм автомобілем, всі листи, будь ласка, надсилайте йому. Такий реєстр не введений і не працює, відповідно, листи будуть надходити власникам авто. Це є ще однією підставою для скасування зазначених постанов, оскільки людина заявить, що передала автомобіль Іванову і не користується ним. Повертаємося до відсутності належної доказової бази".

"Перед тим, як вводити ці зміни, треба елементарно підтягнути законодавство, чого абсолютно не зроблено. Система може почати роботу, але питання в тому, що буде з цією системою в подальшому. Якщо не буде змін у законодавстві, це мертвонароджена система", – уклав експерт.

hromadske.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МВС Арсен Аваков заявляв, що на дорогах України буде встановлено близько 1000 камер для боротьби з порушеннями правил дорожнього руху. За словами міністра, на водіїв чекатимуть "жахливі штрафи".

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