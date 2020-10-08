Липовий дозвіл на паркування не врятував українця від евакуації авто

Obozrevatel Новини 14:45, 8.10.2020

Столичні паркувальники евакуювали в Києві Ford Mondeo, у якого нібито був дозвіл на паркування. Такі липові документи продають в соцмережах в середньому за 250 грн.

Фотографії автомобіля опублікували у спільноті "Київ Паркувальний" у соцмережі Facebook.

Евакуйований "Форд" з "пропуском".
Фото: facebook.com/parkyvanya

"Хороша спроба, але закон один для всіх", – свідчить підпис до знімків.

Евакуйований "Форд" з "пропуском".
Фото: facebook.com/parkyvanya

Як видно на фото, дозвіл на паркування нібито був виданий Міністерством юстиції України. Також на бланку можна розглянути герб столиці, а в самому тексті зазначається, що дозвіл на проїзд і паркування діє на території столиці та в інших містах України. При цьому блокування і евакуація авто заборонена.

"Талон", який не врятував від евакуації
Фото: facebook.com/parkyvanya

У коментарях до публікації один з користувачів опублікував скріншот з Instagram, з якого випливає, що в соціальних мережах можна купити таке "дозвіл" за 250 грн. На вибір доступні "пропуски" самих різних відомств – від Рахункової палати України до Вищого адміністративного суду і Служби безпеки України.

Такі "пропуски" продають по 250 грн.
Фото: скріншот Instagram

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що міністр інфраструктури анонсував повернення обов'язкового техогляду.

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