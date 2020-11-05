Lincoln Continental став жертвою кросоверів

Останній седан Lincoln Continental зійшов з конвеєра заводу компанії. Відтепер під цим брендом випускатимуться виключно кросовери.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Низький попит на автомобілі з класичним кузовом седан привів до того, що концерн Ford має намір повністю відмовитися від автомобілів з таким кузовом і сконцентрувати всі свої зусилля на кросоверах.

2020 Lincoln Continental media.lincoln.com

Раніше ми вже писали, що Ford припиняє виробництво своїх седанів Fiesta, Focus, Fusion і Taurus. Тепер ця ж доля спіткала автомобілі седани марки Lincoln.

2020 Lincoln Continental media.lincoln.com

Продажі моделі Continental досягли свого піку в 2017 році, коли компанія реалізувала 12012 машин. У 2018 році Lincoln продав в США всього 8758 авто, в 2019 році – 6586, а за 9 місяців нинішнього року було реалізовано лише 3872 Continental.

2020 Lincoln Continental media.lincoln.com

Наступним кроком у розвитку бренду Lincoln стане презентація среднеразмерного електричного кросовера, який буде побудований на платформі спорідненого Ford Mustang Mach-E.

2020 Lincoln Continental media.lincoln.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Ford презентувала купе Mustang Mach 1 в європейській специфікації.