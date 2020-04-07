Лімузину Путіна зрізали дах і показали на фото

Нещодавно ми повідомляли про позашляховик Aurus Komendant, який невідомо коли приєднається до Aurus Senat S600. Тепер в мережі показали кабріолет на базі великого седана.
Як і раніше, російські автомобілі Aurus, що складані з зарубіжних компонентів, нагадують моделі Rolls-Royce. Саме цей бренд було обрано в якості орієнтира, до того ж було поставлено завдання скопіювати автомобіль.
Кабріолет Аурус показали на фото
sopun.ru
На цей раз, при роботі над кабріолетом, в поле зору опинився розкішний Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe. Новий Аурус нагадує цю машину, але виглядає набагато гірше – важкувато та непропорційно. Навіть китайські компанії вже навчилися придумувати для своїх преміальних автомобілів унікальний дизайн.
Aurus залишився без даху
sopun.ru
Rolls-Royce так сподобався дизайнерам, що його вирішили скопіювати
rolls-roycemotorcars.com
Цікаво, що ця модель не сертифікована для експлуатації на дорогах загального користування. Однак виробник створив уже п'ять примірників. Для кожного з них доводиться заново отримувати відповідні дозволи, немов це п'ять різних моделей.
Фірмові "косоокі" прилади Аурус
sopun.ru
У будь-якому разі, не схоже, що виробник здатний налагодити серійне виробництво такого автомобіля. Адже через дрібносерійне складання автомобіль виходить навіть дорожчим за Роллс-Ройс. Проте, конкретний екземпляр темно-синього кольору купив міністр федерального уряду Росії.
Салон Aurus скопіювали з іншого автомобіля ...
sopun.ru
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hyundai.com
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