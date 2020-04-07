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7 квітня • оновлено в 17:01
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Лімузину Путіна зрізали дах і показали на фото

2.1т
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Нещодавно ми повідомляли про позашляховик Aurus Komendant, який невідомо коли приєднається до Aurus Senat S600. Тепер в мережі показали кабріолет на базі великого седана.

Як і раніше, російські автомобілі Aurus, що складані з зарубіжних компонентів, нагадують моделі Rolls-Royce. Саме цей бренд було обрано в якості орієнтира, до того ж було поставлено завдання скопіювати автомобіль.

Кабріолет Аурус показали на фото

Кабріолет Аурус показали на фото

sopun.ru

На цей раз, при роботі над кабріолетом, в поле зору опинився розкішний Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe. Новий Аурус нагадує цю машину, але виглядає набагато гірше – важкувато та непропорційно. Навіть китайські компанії вже навчилися придумувати для своїх преміальних автомобілів унікальний дизайн.

Aurus залишився без даху

Aurus залишився без даху

sopun.ru

Rolls-Royce так сподобався дизайнерам, що його вирішили скопіювати

Rolls-Royce так сподобався дизайнерам, що його вирішили скопіювати

rolls-roycemotorcars.com

Цікаво, що ця модель не сертифікована для експлуатації на дорогах загального користування. Однак виробник створив уже п'ять примірників. Для кожного з них доводиться заново отримувати відповідні дозволи, немов це п'ять різних моделей.

Фірмові "косоокі" прилади Аурус

Фірмові "косоокі" прилади Аурус

sopun.ru

У будь-якому разі, не схоже, що виробник здатний налагодити серійне виробництво такого автомобіля. Адже через дрібносерійне складання автомобіль виходить навіть дорожчим за Роллс-Ройс. Проте, конкретний екземпляр темно-синього кольору купив міністр федерального уряду Росії.

Салон Aurus скопіювали з іншого автомобіля ...

Салон Aurus скопіювали з іншого автомобіля ...

sopun.ru

... дизайнери надихалися Genesis – дорогими моделями Hyundai

... дизайнери надихалися Genesis – дорогими моделями Hyundai

hyundai.com

OBOZREVATEL вже розповідав про російську компанію, яка вкрала обличчя Путіна і дизайн Tesla Cybertruck для своєї продукції.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Rolls-Royce нові авто Aurus авто
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Sam Vik
Sam Vik
Копия роллс-ройса получилась дороже оригинала. Ну не дб.. ?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Что не лепят все равно выходит жигуль или волга. Не уже ли без того, что бы чужое сдирать на свое ума не хвататет! Как были совком, так им и остались. Совок 21 века.
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Это вам не гoвноланосы собирать!)))
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