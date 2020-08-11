Лімузин китайського маршала виставили на торги

В американській Філадельфії виставили на продаж унікальний пульман-лімузин Mercedes-Benz 600 LWB Pullman 1965 року.

1966 Mercedes-Benz 600 LWB Pullman. фото: lbilimited.com

Раніше автомобіль належав Чень І (Chen Yi) – китайському військовому й політичному діячеві, маршалові НВАК, міністру закордонних справ КНР (1958-1972 рр.) І меру Шанхая (1949-1958 рр.).

1966 Mercedes-Benz 600 LWB Pullman. фото: lbilimited.com

Для вивчення зарубіжного досвіду створення автомобілів представницького класу на замовлення китайського уряду було придбано два розкішних лімузина Mercedes-Benz 600, які доставили в Китай. Один з них був переданий тодішньому міністру закордонних справ Китаю Чень І.

1966 Mercedes-Benz 600 LWB Pullman. фото: lbilimited.com

Всього ж в період з 1963 по 1981 рік компанією Mercedes-Benz було виготовлено 304 чотирьохдверних пульман-лімузина 600-й серії.

Автомобіль оснащений 6,3-літровим V8, який розвиває потужність 250 к.с., а максимальний обертовий момент досягає 500 Нм .. Фото: lbilimited.com

Продавець, компанія LBI Limited, не повідомляє, коли автомобіль був вивезений в США, але гарантує оригінальність всіх його вузлів і агрегатів, а також повну комплектність пропонованого на продаж примірника. Автомобіль не реставрувався і повністю відповідає заводській специфікації. На одометрі машини всього 21 186 км.

1966 Mercedes-Benz 600 LWB Pullman. фото: lbilimited.com

1966 Mercedes-Benz 600 LWB Pullman. фото: lbilimited.com

1966 Mercedes-Benz 600 LWB Pullman. фото: lbilimited.com

1966 Mercedes-Benz 600 LWB Pullman. фото: lbilimited.com

Автомобіль оснащений 6,3-літровим V8, який розвиває потужність 250 к.с., а максимальний обертовий момент досягає 500 Нм. Салон автомобіля оздоблений натуральною шкірою і деревом. Придбати реліквію з історичним минулим можна за $ 285 000.

1966 Mercedes-Benz 600 LWB Pullman. фото: lbilimited.com

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