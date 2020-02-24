Лімітовану серію Tesla Cybertruck розпродали за $400

Відома компанія Mattel, яка спеціалізується на випуску іграшкових авто під брендом Hot Wheels, розпродала всі пікапи Tesla Cybertruck.

Як стало відомо OBOZREVATEL, всі екземпляри радіокерованого електричного пікапа Tesla Cybertruck, виконані в масштабі 1:10, були розпродані за кілька годин. І це попри ціну в 400 доларів.

Весь тираж Hot Wheels R/C Cybertruck 1:10 був розпроданий за кілька годин mattelcreations.com

Автомобіль практично нічим не поступається своєму реальному прототипу. Він має повнопривідну трансмісію, електричну батарею ємністю 3300 мАг, робочу світлотехніку, вантажну платформу, що відкривається, і навіть наклейки, що імітують тріщини на склі. З таким арсеналом пікап здатний тішити власника 30-хвилинним драйвом.

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Hot Wheels R / C Cybertruck mattelcreations.com

Hot Wheels R / C Cybertruck mattelcreations.com

Hot Wheels R / C Cybertruck mattelcreations.com

Поряд із великою моделлю, компанія Mattel представила радіокеровану версію в масштабі 1:64. Мініатюрний пікап коштуватиме значно скромніше – $20, і поки його ще можна купити. Використовувати модель можна як на звичайних покриттях, так і на фірмових треках від Hot Wheels.

Крім версії в масштабі 1:10 компанія Mattel представила пікап в "класичному" масштабі 1:64 mattelcreations.com

Hot Wheels R / C Cybertruck mattelcreations.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, Ілон Маск пообіцяв новий пікап.

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