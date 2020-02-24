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24 лютого • оновлено в 17:35
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Лімітовану серію Tesla Cybertruck розпродали за $400

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Відома компанія Mattel, яка спеціалізується на випуску іграшкових авто під брендом Hot Wheels, розпродала всі пікапи Tesla Cybertruck.

Як стало відомо OBOZREVATEL, всі екземпляри радіокерованого електричного пікапа Tesla Cybertruck, виконані в масштабі 1:10, були розпродані за кілька годин. І це попри ціну в 400 доларів.

Весь тираж Hot Wheels R/C Cybertruck 1:10 був розпроданий за кілька годин

Весь тираж Hot Wheels R/C Cybertruck 1:10 був розпроданий за кілька годин

mattelcreations.com

Автомобіль практично нічим не поступається своєму реальному прототипу. Він має повнопривідну трансмісію, електричну батарею ємністю 3300 мАг, робочу світлотехніку, вантажну платформу, що відкривається, і навіть наклейки, що імітують тріщини на склі. З таким арсеналом пікап здатний тішити власника 30-хвилинним драйвом.

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Hot Wheels R / C Cybertruck

Hot Wheels R / C Cybertruck

mattelcreations.com

Hot Wheels R / C Cybertruck

Hot Wheels R / C Cybertruck

mattelcreations.com

Hot Wheels R / C Cybertruck

Hot Wheels R / C Cybertruck

mattelcreations.com

Поряд із великою моделлю, компанія Mattel представила радіокеровану версію в масштабі 1:64. Мініатюрний пікап коштуватиме значно скромніше – $20, і поки його ще можна купити. Використовувати модель можна як на звичайних покриттях, так і на фірмових треках від Hot Wheels.

Крім версії в масштабі 1:10 компанія Mattel представила пікап в "класичному" масштабі 1:64

Крім версії в масштабі 1:10 компанія Mattel представила пікап в "класичному" масштабі 1:64

mattelcreations.com

Hot Wheels R / C Cybertruck

Hot Wheels R / C Cybertruck

mattelcreations.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, Ілон Маск пообіцяв новий пікап.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
Tesla пікап електромобілі новини авто
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