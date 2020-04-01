Лідери і аутсайдери: як вплинув карантин на продажі нових авто в Україні

За даними асоціації "Укравтопром", в березні нинішнього року, частина якого пройшла в умовах карантину, українці придбали і зареєстрували 6244 нових легкових автомобілів.
Це приблизно на 11% менше, ніж в лютому нинішнього року і на 15% менше, ніж в березні минулого року. Для порівняння, в січні українці придбали 7072, а в лютому 6963 нових авто.
Продажі нових авто в Україні в березні знизилися на 11%, в порівнянні з лютим
newspress.co.uk
Лідером ринку продовжує залишатися компанія Renault – в березні 1222 автомобілів цієї марки отримали українських реєстраційні номери. Більш того, в порівнянні з минулим роком, приріст склав значні 20%.
Друге місце в рейтингу займає Toyota з результатом 661 авто. У японського бренду навпаки спостерігається зниження продажів у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року на 21%.
У трійці найсильніших – корейський бренд Kia, продукцію якого обрали 576 українських покупців. Це на 19% менше, ніж в 2019-му.
Четверте місце з результатом 353 авто у компанії Nissan (-38%). А на п'ятому місці за підсумками місяця – Hyundai, яка змогла продати 317 авто (-25%).
Найбільш затребуваним автомобілем в Україні в березні став кросовер Renault Duster – 619 авто. Він відібрав пальму першості у лідируючого два місяці поспіль Toyota RAV4.
Renault Duster відібрав першість з продажу в Україні у Toyota RAV4
renault.ua
Всього в першому кварталі 2020 року в Україні поставили на облік 20,3 тисяч нових легкових авто, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Як писав раніше OBOZREVATEL, українці масово скуповують нові авто.
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