Лежачі поліцейські: АвтоВАЗ показав, як вбити Лада Гранта

Компанія АвтоВАЗ змінила систему оцінки якості своїх нових автомобілів, які сходять з конвеєра заводу в Тольятті. Мабуть, тепер рівень моделей Лада стане ще нижчим.

Як стало відомо OBOZREVATEL, автовиробник вирішив припинити використання тестового полігону для нових авто, який для компанії спроєктувала та побудувала італійська компанія Fiat. Об'єкт звели в 70-х роках минулого століття для перевірки нових ВАЗ 2101, які були копіями Fiat 124.

Тепер нові Лади не перевірятимуть на якість збірки на спеціальному полігоні lada.ru

Замість повноцінного циклу для перевірки якості, тепер нові Лади будуть тестувати на невеликому майданчику всередині будівлі біля конвеєра. Звісно, таке рішення було прийнято з метою економії, адже на даний момент АвтоВАЗ переживає не найкращі часи.

Окремі ділянки імітують асфальт, бруківку і покриття з лежачими поліцейськими. Ймовірно, щадний режим тестів також покликаний сформувати нову систему гарантійних поломок у ході післяпродажної експлуатації. Адже, якщо в подальшому покупець зіткнеться з недоробками в конструкції умовної Лада Веста, автовиробник відмовиться від ремонту, прикриваючись відмінно пройденими тестами на заводі.

АвтоВАЗ озброївся бруківкою і лежачими поліцейськими lada.ru

Цікаво, що в російській компанії пишаються тим фактом, що, завдяки випробувальному полігону всередині будівлі заводу, виключено фактор впливу погодних умов на перевірку якості автомобілів, що випускаються.

Мабуть, тільки "щасливі" покупці зможуть вже на своєму досвіді дізнатися, як іржавіє нова Лада Гранта після дощу і скрипить Лада Нива на зимовому морозі.

Якість автомобілів АвтоВАЗ може знизитись ще сильніше

Як розповідав OBOZREVATEL, АвтоВАЗ оголошував про зупинку виробництва через дуже низький рівень продажів Лада.

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