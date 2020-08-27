Lexus розширив сімейство кросоверів

Компанія Lexus підготувала для своїх фанів нову ексклюзивну версію Black Line, яка відрізняється комплектацією і зовнішнім декором.

2021 Lexus RX Black Line. фото: lexus.com

Нова версія буде доступна для моделей RX 350 і RX 450h. Вона створена на основі спортивної модифікації F Sport і вирізняється чорним глянсовим облицюванням радіатора, а також чорними акцентами на боковинах кузова. Крім того, для новинки підготували стильні 20-дюймові диски, також пофарбовані в чорний колір.

2021 Lexus RX Black Line. фото: lexus.com

У дизайні інтер'єру також домінує чорний колір. Версія RX Black Line отримала чорну шкіряну обробку сидінь з контрастними білими вставками і яскравою синьою декоративною строчкою. Синій колір використовується в окантовці підлогових килимків і чохла для брелока.

2021 Lexus RX Black Line. фото: lexus.com

2021 Lexus RX Black Line. фото: lexus.com

У комплекті з автомобілем пропонується комплект дорожніх сумок від Zero Halliburton, прикрашених логотипом Lexus і внутрішнім оздобленням, що повторює малюнок решітки радіатора.

2021 Lexus RX Black Line. фото: lexus.com

Для RX 350 пропонується 3,5-літровий V6 потужністю 299 к.с. і 8-ступінчаста автоматична трансмісія. Як опцію можна замовити повний привід. З таким арсеналом кросовер набирає першу "сотню" за 7,7 секунд, а максимальна швидкість досягає 200 км/год.

2021 Lexus RX Black Line. фото: lexus.com

Версія RX 450h оснащена гібридним силовим агрегатом, що складається з 3,5-літрового V6, нікель-металгідридної батареї і трьох електромоторів. Сумарна потужність такого "набору" становить 312 к.с., а на розгін від 0 до 100 км/год потрібно 7,9 секунд. Але головна перевага такої версії – низька витрата пального, яка становить всього 7 л на 100 км пробігу у змішаному циклі.

2021 Lexus RX Black Line. фото: lexus.com

Виробництво серії Black Line обмежено тисячею примірників, з яких 750 буде з бензиновим мотором, а решта 250 – з гібридним силовим агрегатом. Вартість RX 350 Black Line – $50635, а за RX 450h Black Line просять $51885.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Lexus підготувала для флагманського кросовера LX нову версію.