Lexus LX 2021 модельного року отримав ряд оновлень і новий ексклюзивний варіант Inspiration. Про це повідомляє портал Carscoops.

Lexus LX отримав нову версію і оновлений спорт-пакет. фото: lexus.com

В рамках планової модернізації, компанія Lexus трохи оновила свій флагманський позашляховик LX. Зокрема, люксовий SUV тепер оснащений віртуальним асистентом Amazon Alexa, а в списку матеріалів для персоналізації інтер'єру з'явилось оздоблення Glazed Caramel. Палітру кольорів кузова поповнив ексклюзивний відтінок Nori Green Pearl.

Lexus LX отримав нову версію і оновлений спорт-пакет. фото: lexus.com

Спорт-пакет також був оновлений і тепер включає облицювання радіатора з новим малюнком і інший передній бампер, а також нові ковані 21-дюймові колісні диски. У пакеті збереглися такі опції, як додатковий обвіс кузова, чорні декоративні елементи, хромовані корпуси дзеркал, а також напіваніліновою шкіра.

Lexus LX отримав нову версію і оновлений спорт-пакет. фото: lexus.com

Для тонких цінителів японської розкоші і колекціонерів пропонується нова ексклюзивна версія Inspiration Series, яка буде обмежена тиражем всього 500 примірників. Новинка буде доступна тільки в двох кольорах – Black Onyx або White Pearl.

Lexus LX отримав нову версію і оновлений спорт-пакет. фото: lexus.com

Впізнати спецсерію можна по чорній облицюванні радіатора, тонованого світлотехніки, чорним ручкам і рамкам дверей, чорному хрому і 21-дюймовим чорним легкосплавними дисками. В інтер'єрі домінує чорний колір. Сидіння і карти дверей оброблені чорною полуаналіновой шкірою з червоними вставками кольору Rioja Red.

Lexus LX отримав нову версію і оновлений спорт-пакет. фото: lexus.com

Lexus LX отримав нову версію і оновлений спорт-пакет. фото: lexus.com

Всі версії LX 2021 оснащуються 5,7-літровим V8, який розвиває потужність 388 к.с., а обертовий момент досягає 546 Нм. Він працює в тісній взаємодії з 8-ступінчастим "автоматом" і системою повного приводу.

Lexus LX отримав нову версію і оновлений спорт-пакет. фото: lexus.com

Оновлений Lexus LX з'явиться в салонах дилерів восени нинішнього року, а ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Lexus обновила і допрацювала флагманський седан LS.