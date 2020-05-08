Lexus LX і трактор перетягують канат: несподіваний фінал

Віталій Сазонов Новини 11:23, 8.05.2020 Оновлено: 11:24, 8.05.2020

Перетягування каната автомобілями – завжди цікаве видовище. Особливо, коли фінал виявляється непередбачуваним.

Саме до такого належить боротьба позашляховика Lexus LX і трактора, яку можна побачити в ролику нижче. На вигляд може здатися, що великий трактор, оснащений могутніми колесами і зубастими шинами, блискавично переможе "маленького японця", але все виявилося інакше – мотор V12, величезна міць і крутний момент Лексуса знають свою справу. Ну, і звичайно, в його арсеналі був повний привід, чого не скажеш про представника сільгосптехніки.

Lexus LX і трактор перетягують канат
Скрншот відео

Підсумок? Трактор "здувся" за лічені секунди. І мало не зламався.

Раніше OBOZREVATEL публікував е ффектное відео дрег-рейсингу продавця картоплі на Rolls-Royce з BMW.

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