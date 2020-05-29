Lego представила свою версію суперкара Lamborghini
Компанія Automobili Lamborghini і відомий виробник конструкторів Lego Group об'єднали свої зусилля по створенню моделі Lamborghini Sian FKP 37.
Конструктор популярної серії Lego Technic є зменшеною в 8 разів копію італійського суперкара. Конструктор складається з 3696 елементів, що дозволяють відтворити автомобіль в найдрібніших подробицях.
Нагадаємо, що повнопривідне купе Lamborghini Sian було представлено на автомобільній виставці у Франкфурті восени минулого року. Новинка з Санта-Агати оснащується гібридною силовою установкою з 6,5-літровим V12 і невеликим електромотором, який живить комплект суперконденсаторів. Сумарна потужність силового агрегату досягає 819 л.с., а максимальна швидкість досягає 350 км / ч.
Всього буде виготовлено 63 екземпляра, але всі вони вже продані заможним фанам марки. Для тих, хто не встиг замовити собі автомобіль в натуральну величину, можуть втішитися новим конструктором Lego Technic.
Зменшена репліка має хорошу деталировку: мотор V12, рухомий задній спойлер, підвіску і рульове управління. Подібно справжньому суперкару, модель забезпечена відкидними дверима, повністю функціональної 8-ступінчастою коробкою передач з підрульовими перемикачами і фірмову забарвлення кольору лайма. Розміри моделі – 600х250х130 мм.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, шанувальник конструкторів Lego створив з елементів конструктора Tesla Cybertruck.