Lego представила свою версію суперкара Lamborghini

Компанія Automobili Lamborghini і відомий виробник конструкторів Lego Group об'єднали свої зусилля по створенню моделі Lamborghini Sian FKP 37.

Lamborghini Sian FKP37 Lego Technic media.lamborghini.com

Конструктор популярної серії Lego Technic є зменшеною в 8 разів копію італійського суперкара. Конструктор складається з 3696 елементів, що дозволяють відтворити автомобіль в найдрібніших подробицях.

Lamborghini Sian FKP37 Lego Technic media.lamborghini.com

Нагадаємо, що повнопривідне купе Lamborghini Sian було представлено на автомобільній виставці у Франкфурті восени минулого року. Новинка з Санта-Агати оснащується гібридною силовою установкою з 6,5-літровим V12 і невеликим електромотором, який живить комплект суперконденсаторів. Сумарна потужність силового агрегату досягає 819 л.с., а максимальна швидкість досягає 350 км / ч.

Lamborghini Sian FKP37 Lego Technic media.lamborghini.com

Lamborghini Sian FKP37 Lego Technic media.lamborghini.com

Lamborghini Sian FKP37 Lego Technic media.lamborghini.com

Всього буде виготовлено 63 екземпляра, але всі вони вже продані заможним фанам марки. Для тих, хто не встиг замовити собі автомобіль в натуральну величину, можуть втішитися новим конструктором Lego Technic.

Lamborghini Sian FKP37 Lego Technic media.lamborghini.com

Зменшена репліка має хорошу деталировку: мотор V12, рухомий задній спойлер, підвіску і рульове управління. Подібно справжньому суперкару, модель забезпечена відкидними дверима, повністю функціональної 8-ступінчастою коробкою передач з підрульовими перемикачами і фірмову забарвлення кольору лайма. Розміри моделі – 600х250х130 мм.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, шанувальник конструкторів Lego створив з елементів конструктора Tesla Cybertruck.