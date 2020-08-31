Легендарну модель VW зробили на 40% більшою – як виглядає автомобіль

Власник незвичайного Volkswagen Beetle з США Скот Тапер показав свою машину: автомобіль, який він створив самостійно, є збільшеною копією німецького ретро-кару.

Незважаючи на те, що зовні незвичайна копія VW Beetle дуже схожа на оригінальний автомобіль, відмінностей дуже багато. По-перше, розмір – величезний Фольксваген Жук на 40% більший за класичну модель. Але цим творець не обмежився.

Технічно новий Жук вийшов абсолютно іншою машиною. Його побудували на платформі старого вантажного пікапу Dodge, від якого машині дісталася і силова установка. Йдеться про двигун V8 об'ємом 5,7 л потужністю 340 к.с., який поєднується з автоматичною КПП.

Величезний Volkswagen Beetle виглядає дуже незвично. Фото: topgir.com.ua

VW Beetle на шасі Dodge виявився на 40% більшим за оригінал. Фото: topgir.com.ua

Звісно, компонування Dodge передбачає переднє розташування мотору. У той час як в старому Volkswagen Beetle двигун встановлено в задній частині.

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