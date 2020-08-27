Легендарну Lamborghini за €200 000 зняли в одному з дворів Києва

Obozrevatel Новини 11:30, 27.08.2020

У Києві засвітився легендарний Lamborghini Murcielago LP640. Зняли суперкар в незвичайному як для такого авто місці.

Знімок "Ламби" опублікував Instagram-аккаунт luxcar_of_ua.

Lamborghini Murcielago LP640, помічена в київському дворі.
Скріншот публікації

Як видно, Murcielago помітили на парковці в непримітному дворі. Найчастіше ж такі авто залишають лише в гаражах або на спеціальних паркінгах.

Lamborghini Murcielago LP640ю
Фото: cars.com

Lamborghini Murcielago LP640 є одним з найбільш культових автомобілів в історії; випускали його в 2001-2010 роках. Автомобіль оснащувався 6,5-літровим двигуном V12 на 640 к.с. і 660 Нм, 6-швидкісним "автоматом" і повним приводом. Розгін до "сотні" у Murcielago займає 3,4 сек, максимальна швидкість – 340 км/год.

Зараз на вторинному ринку середня ціна Lamborghini Murcielago становить 200 000 євро.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Нео під Києвом помітили колону раритетних автомобілів армії США.

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