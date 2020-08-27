Легендарну Lamborghini за €200 000 зняли в одному з дворів Києва

У Києві засвітився легендарний Lamborghini Murcielago LP640. Зняли суперкар в незвичайному як для такого авто місці.

Знімок "Ламби" опублікував Instagram-аккаунт luxcar_of_ua.

Lamborghini Murcielago LP640, помічена в київському дворі. Скріншот публікації

Як видно, Murcielago помітили на парковці в непримітному дворі. Найчастіше ж такі авто залишають лише в гаражах або на спеціальних паркінгах.

Lamborghini Murcielago LP640ю Фото: cars.com

Lamborghini Murcielago LP640 є одним з найбільш культових автомобілів в історії; випускали його в 2001-2010 роках. Автомобіль оснащувався 6,5-літровим двигуном V12 на 640 к.с. і 660 Нм, 6-швидкісним "автоматом" і повним приводом. Розгін до "сотні" у Murcielago займає 3,4 сек, максимальна швидкість – 340 км/год.

Зараз на вторинному ринку середня ціна Lamborghini Murcielago становить 200 000 євро.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Нео під Києвом помітили колону раритетних автомобілів армії США.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!