Легендарну BMW 90-х продали майже за $150 000

У США продали стару BMW1990-х років за 147 000 доларів. Така висока ціна за старе авто пояснюється тим, що це колекційна модель – рідкісне купе E31, воно ж – 850CSi.

Як пише CarBuzz, даний автомобіль – 1995 року випуску, а його пробіг становить 50 000 кілометрів.

Це один з 225 екземплярів, які були імпортовані до Сполучених Штатів, і в ньому є все обладнання, яке було піком в середині 1990-х років: круїз-контроль, двузонний клімат-контроль та навіть телефон.

Кузов пофарбований в сріблястий колір Arctic metallic silver, взута машина в 17-дюймові колеса. Зовні автомобіль зберігся ідеально, теж саме можна сказати і про салон.

Під капотом знаходиться 5,6-літровий двигун V12, що розвиває 372 к.с. і 450 Нм крутного моменту. Потужність передається на задні колеса через 6-ступіневу механічну коробку передач Getrag та диференціал підвищеного тертя.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні засвітився рідкісний Mercedes-Benz 90-х на єврономерах.