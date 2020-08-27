Легендарний Toyota Land Cruiser із 80-х зробили сучасним

Японський позашляховик Toyota Land Cruiser 70 зазнав оновлення. Цей автомобіль існує з 1984 року, але тепер модель зробили більш сучасною.

"Ленд Крузер" отримав інформаційно-розважальну систему з монітором діагоналлю 6,1 дюймів із навігацією і Bluetooth. Цікаво, що підтримки Apple Carplay і Android Auto в медіакомплексі немає.

Також в оснащенні з'явилися додаткові роз'єми USB і підсклянник для переднього пасажира. Дизайн автомобіля не змінився.

Під капотом – колишній дизельний двигун об'ємом 4,5 л потужністю 205 к.с. і 420 Нм крутного моменту. Агрегат поєднується з 5-ступеневою механічною КПП.

Toyota оновила всю модельну лінійку 36-річного позашляховика. Фото: drom.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав про новий кросовер Toyota, який виявився дуже дешевим.