Легендарний Toyota Land Cruiser із 80-х зробили сучасним

Toyota Land Cruiser 70 отримав нове обладнання. Фото: drom.ru.
Японський позашляховик Toyota Land Cruiser 70 зазнав оновлення. Цей автомобіль існує з 1984 року, але тепер модель зробили більш сучасною.
"Ленд Крузер" отримав інформаційно-розважальну систему з монітором діагоналлю 6,1 дюймів із навігацією і Bluetooth. Цікаво, що підтримки Apple Carplay і Android Auto в медіакомплексі немає.
Також в оснащенні з'явилися додаткові роз'єми USB і підсклянник для переднього пасажира. Дизайн автомобіля не змінився.
Під капотом – колишній дизельний двигун об'ємом 4,5 л потужністю 205 к.с. і 420 Нм крутного моменту. Агрегат поєднується з 5-ступеневою механічною КПП.
Toyota оновила всю модельну лінійку 36-річного позашляховика. Фото: drom.ru
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