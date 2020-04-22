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22 квітня • оновлено в 19:15
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Знаменитий символ комунізму перетворили на електромобіль

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Trabant – легендарний автомобіль зі Східної Німеччини, який запам'ятався як один із символів комунізму. Цікаво, що з часом його можуть повернути до життя.

І підштовхне до цього масова електрифікація транспорту. Чеське видання auto.cz вважає, що знаменитий НДРівський автомобіль, який випускався з 1957 по 1991 роки і вийшов в цілому тиражем у 3,7 млн од., в майбутньому може повернутися у вигляді електромобіля. З цієї нагоди редактора сайту навіть підготували ілюстрації на тему того, як такий Trabant міг би виглядати сьогодні.

Оригінальний Trabant

Оригінальний Trabant

auto.cz

Наші чеські колеги впевнені, що якщо електроТрабант дійсно з'явиться, він збереже дух свого предка, але при цьому буде виглядати по-сучасному строго та мінімалістично. Та заодно схожим на нові електромобілі MINI Cooper SE та Honda e.

Електромобіль Trabant

Електромобіль Trabant

auto.cz

Електромобіль Trabant

Електромобіль Trabant

auto.cz

Цікаво, що повернення Trabant на сцену в образі електрокара могло статися ще у 2000-х. У 2007 році на автосалоні у Франкфурті баварська компанія з виробництва міні-автомобілів Herpa придбала права на назву Trabant і представила невелику електричну модель, так званий newTrabi. Через два роки вона привезла на те саме мотор-шоу поліпшену версію цієї машини – Trabant nT, оснащену асинхронним електродвигуном потужністю 61 к.с. Тоді передбачалося, що новинку відправлять у виробництво не пізніше 2012 року, однак у реальності цього так і не відбулося.

Оригінальний Trabant

Оригінальний Trabant

auto.cz

Trabant nT

Trabant nT

auto.cz

Trabant nT

Trabant nT

auto.cz

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що китайці почали продавати електромобіль, який був скопійований у німців.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
ретро електромобілі нові авто
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