Легендарний позашляховик перетворили на електромобіль за $185 000

Британський тюнер Twisted підготував електромобіль NAS-E, який побудований на базі північноамериканської версії старого Land Rover Defender (з короткою колісною базою).

Всього планують випустити 30 таких електричних автомобілів 4x4, а ціни в США починаються з позначки 185 000 доларів. У Twisted натякнули, що пізніше NAS-E можуть вивести і на інші ринки, але подробиць із цього поки немає.

Електромобіль на базі Land Rover Defender. Фото: autoblog.com

Twisted NAS-E оснащений електродвигуном BorgWarner потужністю 214 к.с., але є ще більш потужна версія моделі – NAS-E Plus за $ 210,000, яка видає 320 к.с. Батарея – ємністю, 60 кВтг, її вистачає на запас ходу близько 200 миль (322 км). Привід – повний, а на додаток до звичайної коробки є роздавальна.

Електромобіль на базі Land Rover Defender. Фото: autoblog.com

Пропонуються три кольори забарвлення (Malibu Yellow, Yosemite Green i Tahloe Blue), і в першій серії з 30 екземплярів буде випущено по 10 автомобілів в кожному з цих кольорів.

Електромобіль на базі Land Rover Defender. Фото: autoblog.com

Електромобіль на базі Land Rover Defender. Фото: autoblog.com

Автомобіль також отримав модернізований на сучасний манер салон (інформаційно-розважальна система, сенсорний екран, шкіряні сидіння, спортивне кермо), а також захисну клітку і капот Bimini.

Електромобіль на базі Land Rover Defender. Фото: autoblog.com

Електромобіль на базі Land Rover Defender. Фото: autoblog.com

Крім того, його спорядили спеціальними амортизаторами, шестипоршневими гальмівними супортами Twisted Performance, а також антиблокувальною і антибуксувальною системами.

Електромобіль на базі Land Rover Defender. Фото: autoblog.com

Електромобіль на базі Land Rover Defender. Фото: autoblog.com

Перші екземпляри моделі будуть випущені в жовтні цього року.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Ford показав електромобіль з 7 моторами.