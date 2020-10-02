Легендарний "горбатий" "Запорожець" відзначив 60-річчя

Рівно 60 років тому на Запорізькому заводі "Комунар" почалося виробництво автомобілів ЗАЗ-965 "Запорожець".

Перший масовий український автомобіль відзначає свій ювілей. Мікролітражка випускалася з 1960 до 1969 року і розійшлася світом накладом 322106 примірників.

ЗАЗ-965 є постійним учасником ретрозльотів і фестивалів. Фото: obozrevatel.com

Роботи над моделлю почалися в середині 50-х років минулого століття. Для випуску мікролітражки було вирішено реконструювати завод "Комунар", який раніше займався виготовлення комбайнів і сільгосптехніки, а виробництво двигунів для новинки організували в Мелітополі.

ЗАЗ-965 з колекції ЗАЗу. Фото: zaz.ua

Улітку 1960 року дослідний зразок ЗАЗ-965 представили Хрущову і Брежнєву в Кремлі. Головний конструктор заводу Юрій Сорочкін запропонував Микиті Хрущову покататися на новій машині. Після поїздки генсек зазначив, що "Запорожець" буде гарним подарунком для трудящих і необхідно лише одне: доступна ціна.

Кілька примірників "Запорожця" із колекції Віктора Януковича збереглися в музеї в Межигір'ї. Фото: obozrevatel.com

На момент свого дебюту "Запорожець" оцінили в 18 тисяч дореформених рублів, а після грошової реформи 1961 року ціна становила 1800 рублів – вартість тисячі пляшок горілки. У 60-ті роки, щоб зібрати необхідну для його придбання суму потрібно приблизно 20 середніх зарплат.

Модернізований ЗАЗ-965А почали випускати в 1962 році. Фото: zaz.ua

ЗАЗ-965А в музеї ЗАЗу. Фото: zaz.ua

Спочатку автомобіль оснащувався 23-сильним бензиновим мотором V4 об'ємом 746 см³ повітряного охолодження. На моделі ЗАЗ-965А (1962-1965 р) встановлювався двигун МеМЗ-966 зі збільшеним до 887 см³ об'ємом, що розвивав 27 к.с. З 1966 по 1969 рік автомобіль комплектувався модернізованим мотором МеМЗ-966А, потужність якого збільшили до 30 к.с.

ЗАЗ-965А. Фото: zaz.ua

Цікаво, що перший "Запорожець" знайшов своїх шанувальників не тільки в Радянському Союзі, а й за його межами. Автомобіль експортувався під ім'ям Jalta до Фінляндії, а бельгійські покупці знали його, як Yalta.

У Фінляндії ЗАЗ-965 продавався під ім'ям Jalta, а бельгійські покупці знали його, як Yalta. Фото: obozrevatel.com

Крім машин зі звичайними органами управління, "Запорожець" випускався в різних модифікаціях для людей з обмеженими можливостями. Крім того, невеликою партією була випущена "праворульна" модифікація для поштової служби з відділенням для пошти замість задніх сидінь.

ЗАЗ-965А. Фото: obozrevatel.com

"Запорожець" відрізнявся високою маневреністю, економічністю, а незалежна підвіска всіх коліс забезпечувала автомобілю високу стійкість і керованість. Простота конструкції дозволяла відремонтувати автомобіль практично в чистому полі. Гладке днище, короткі звіси і широка колія забезпечували ЗАЗ-965 високу прохідність.

ЗАЗ-965А. Фото: obozrevatel.com

Первісток ЗАЗу є дуже популярним серед любителів ретро і привертає увагу скрізь, де б він не з'являвся.

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