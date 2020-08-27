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Легендарний автомобіль Джеймса Бонда вкрали серед білого дня

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Новини
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Поліція шукає Aston Martin DB5 1965 року

Поліція шукає Aston Martin DB5 1965 року.

Рідкісний Aston Martin DB5 1965 року випуску викрали в центрі Лондона серед білого дня. Такий же автомобіль в 1964 році з'явився у фільмі про агента 007 Джеймса Бонда "Голдфінгер".

Власник залишив свій класичний автомобіль в елітному районі Лондона, де машину вкрали. За деякими даними, в світі існує тільки 123 екземпляри цієї моделі.

Конкретний автомобіль оцінюють в $1 300 000. Зловмисники напевно знали про високу цінність транспортного засобу. Поліція вже працює над пошуками британського спорткара, пропонуючи кожному, хто володіє будь-якоюсь інформацією, по 1000 фунтів стерлінгів (близько $1300.).

Aston Martin DB5 оцінюють в $1 300 000.

Aston Martin DB5 оцінюють в $1 300 000. Фото: carscoops.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про спортивний Porsche, який нещодавно викрали в Києві за допомогою евакуатора.

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