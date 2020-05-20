Латвія врятувала незвичайний і рідкісний автомобіль із СРСР

В СРСР було не так багато автомобілів, а проблеми з різноманітністю в промисловості відомі багатьом. Але окремі ентузіасти завжди намагалися створити щось унікальне.

На початку 50-х років минулого століття радянський спортсмен Аркадій Бабич побудував спортивний родстер Ленінград в єдиному екземплярі на агрегатах ГАЗ М-20 Побєда та ГАЗ-12 ЗІМ. Деякі відсилання до цих автомобілів помітні навіть у дизайні машини.

У Латвії врятували незвичайну машину Ленінград з СРСР drom.ru

Авжеж, естетично родстер Ленінград програвав автомобілям своєї епохи з Європи і, тим паче, Америки, проте за радянськими мірками це був якийсь неймовірний космічний корабель. У спортсмена вже був досвід конструювання унікальних авто, і Ленінград став його третім проєктом.

У Латвії врятували незвичайну машину Ленінград з СРСР drom.ru

У Латвії врятували незвичайну машину Ленінград з СРСР drom.ru

Вважалося, що автомобіль безповоротно втрачений. Але, як повідомляє Drom, кілька років тому колекціонер купив цю машину в Росії за 350 тис. рублів (4500 євро). Машина була в жахливому стані, як видно по фото нижче, від неї практично нічого не залишилося. Деякі елементи кузова просто зникли, з'явилися сторонні деталі, про декоративні елементи і говорити не доводиться.

У Латвії врятували незвичайну машину Ленінград з СРСР drom.ru

Ентузіаст довірив відновлення перевіреним фахівцям у Латвії, які відновили унікальний спорткар. Реставрація обійшлася в кілька сотень тисяч євро, хоча точна сума невідома. Дивно, що власник вирішив витратитися на автомобіль, який не має колекційної цінності і майже нікому не відомий.

У Латвії врятували незвичайну машину Ленінград з СРСР drom.ru

У Латвії врятували незвичайну машину Ленінград з СРСР drom.ru

Примітно, що реставратори навіть приблизно відновили оригінальний коричнево-бежевий колір. У цьому допомогло єдине кольорове фото, зроблене Джоном Шульцом – американським фотографом, який відвідав СРСР у 1958 році. Це було єдине зображення, яке демонструвало зовнішність машини максимально докладно.

У Латвії врятували незвичайну машину Ленінград з СРСР drom.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найкращий автомобіль СРСР, який українець створив у Донецьку.