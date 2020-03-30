Ласкаво просимо до "Білого пекла": знайомимося з полігоном Nokian Tyres

Команда АвтоОБОЗ побувала на знаменитому випробувальному полігоні компанії Nokian Tyres в фінському Ивало і оцінила власноруч споживчі властивості нової моделі зимових шин Snowproof P.

Полігон White Hell в Ивало

Випробувальний полігон White Hell ( "Біле пекло") в Ивало – найпівнічніший в світі тестовий полігон, створений природою і людськими руками. Унікальний температурний режим дозволяє проводити тести шин в найжорсткіших погодних умовах.

Концерн Nokian Tyres проводить тести своїх зимових шини на дорогах усього світу, але головний випробувальний центр знаходиться за Полярним колом. Свій легендарний полігон в Івало фінський концерн побудував в середині 1980-х років.

Полігон White Hell в Ивало

Він займає площу більше 700 гектарів. Це, без сумнівів, найбільший в світі полігон для тестування зимових шин в екстремальних умовах. Та й за різноманітністю треків White Hell не зрівняється ні з одним існуючим полігоном.

Полігон White Hell в Ивало

Випробувальний полігон White Hell живе активним життям з листопада по травень. За цей час в Ивало проходять "перевірку на міцність" понад 20 тисяч шин, які накочуються по трасах полігону понад 40 тисяч км. Всього тут знаходиться більше 20 треків різного призначення.

Більше половини бюджету Nokian Tyres спрямовує на тести і випробування

Розробка нової шини – тривалий процес, який займає від двох до чотирьох років. Однією з важливих складових цього процесу є випробування в режимі реального "драйву".

Перепади температур протягом дня тут можуть досягати 40 градусів

Досвідчені фахівці і випробувачі цілодобово тестують шини на різних типах льодових і засніжених треках. Ця робота вимагає високого професіоналізму і незвичайною витривалості.

"Полігон в Ивало унікальний. Жоден комп'ютер і ніякі стендові випробування не замінять тестування в реальних умовах", – пояснює Матті Моррі, керівник служби технічної підтримки клієнтів компанії Nokian Tyres.

Крім треків під відкритим небом, на випробувальному полігоні є унікальний закритий павільйон з крижаним "катком" розміром 700х15 м. Він дозволяє проводити всебічні випробування шин незалежно від погоди.

Закритий "каток" для випробувань шин має довжину 700 м

В ході випробувань імітується водіння в екстремальних зимових умовах. Оцінюється поведінку шин при розгоні і гальмуванні, зчеплення на різних типах зимового покриття, стабільність проходження поворотів і інші показники.

Багато років фахівці компанії Nokian Tyres випробовують зимові шини на засніжених, вкритих льодом або сльотою треках. Досвідчені пілоти оцінюють властивості шин на межі можливостей. Якщо шина пройшла перевірку "Білим пеклом", то зі звичайними дорогами вона впорається без проблем.

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