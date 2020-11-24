Land Rover зламався на 270 км пробігу: йому потрібен новий двигун

Новий Land Rover Defender, який вийшов з ладу лише через 270 км пробігу, виявився зламаним дуже серйозно. Як встановили експерти через півмісяця, двигун позашляховика не підлягає ремонту – таким чином, новий автомобіль потребує нового мотору.

Про цей "Деф" OBOZREVATEL вже докладно розповідав наприкінці жовтня. Тоді американські блогери з YouTube-каналу The Fast Line Truck придбали на довгостроковий тест Land Rover Defender, однак через 48 годин машина зламалася. Вже одразу було ясно, що несправність непроста – діагностика показала, що в циліндрах двигуна є невідповідність у подачі повітря та пального, і перші спроби ремонту не увінчалися успіхом – мотор як і раніше показував "чек". Однак ютубери не очікували, що єдиним вирішенням проблеми буде лише заміна силової установки, про що вони розповіли в своєму останньому відео (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця новини).

Land Rover Defender, який зламався на 270 км пробігу Скриншот відео

За словами блогерів, в місцевому представництві Land Rover їм запропонували три варіанти – дочекатися нового двигуна, який повинен прибути до США наприкінці місяця, повне відшкодування вартості автомобіля або заміна зламаного авто на новий "Дефендер". Вони вибрали останній варіант.

Варто відзначити, що Land Rover команди The Fast Line Truck – не єдиний новий "Деф", у якого були виявлені несправності або дефекти. За даними Autoevolution, на даний момент на сайт Національного агентства безпеки дорожнього руху США надійшло не менше семи скарг від власників на новий позашляховик. Серед нарікань – гальма, що відмовляються працювати, несправність кріплення даху в районі передньої стійки, фари і двірники, що погано працюють, а також система утримання автомобіля в смузі руху, якій властиві збої в роботі.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що одне з головних переваг електромобілів одночасно виявилося їх небезпечним недоліком. Йдеться про миттєве прискорення, яке доступне завдяки великому моменту, що крутить відразу на старті.