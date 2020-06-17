Land Rover задешево: Great Wall створив крутий позашляховик
Новий китайський позашляховик Haval B06 від Great Wall повністю розсекречено на живих фото. Хоча виробник ще не проводив офіційної прем'єри. Автором моделі став колишній дизайнер Land Rover.
Саме тому китайський автомобіль зовні нагадує класичні SUV як Land Rover Defender або ранні версії Discovery. У компанії навмисно зробили дизайн брутальним і "міцним".
У модельному ряду новинка змінить Haval H5, який раніше називався Great Wall Hover. Автомобіль в свою чергу був модифікованою копією позашляховика Isuzu Axiom.
Головні особливості дизайну нового Haval B06 – велика передня решітка, круглі фари та велика кількість темного нефарбованого пластику в оздобленні кузову. Задні ліхтарі візуально можна назвати найбільш сучасним елементом зовнішності – вони отримали незвичайну Г-подібну форму.
Салон моделі Haval B06 здається простим, але технологічним. За стильним кермом з великою кількістю кнопок видно цифровий щиток приладів, над ним у вигляді козирка виконано блок з технічними індикаторами, а на передній панелі встановлено великий монітор інформаційно-розважальної системи.
За попередніми даними, під капотом опиниться бензиновий турбований двигун об'ємом 1,5 л потужністю 169 к.с. Можливо, з'являться й інші агрегати. Новинку запропонують з повним приводом. Виробництво моделі почнеться до кінця 2020 року.
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