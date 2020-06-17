Land Rover задешево: Great Wall створив крутий позашляховик

Новий китайський позашляховик Haval B06 від Great Wall повністю розсекречено на живих фото. Хоча виробник ще не проводив офіційної прем'єри. Автором моделі став колишній дизайнер Land Rover.

Саме тому китайський автомобіль зовні нагадує класичні SUV як Land Rover Defender або ранні версії Discovery. У компанії навмисно зробили дизайн брутальним і "міцним".

Крутий дизайн дозволить новинці Great Wall виділитися на дорозі

У модельному ряду новинка змінить Haval H5, який раніше називався Great Wall Hover. Автомобіль в свою чергу був модифікованою копією позашляховика Isuzu Axiom.

Головні особливості дизайну нового Haval B06 – велика передня решітка, круглі фари та велика кількість темного нефарбованого пластику в оздобленні кузову. Задні ліхтарі візуально можна назвати найбільш сучасним елементом зовнішності – вони отримали незвичайну Г-подібну форму.

Зовні новий китайський позашляховик нагадує класичні моделі

Дизайн нового Haval B06 розкрили в деталях

Салон моделі Haval B06 здається простим, але технологічним. За стильним кермом з великою кількістю кнопок видно цифровий щиток приладів, над ним у вигляді козирка виконано блок з технічними індикаторами, а на передній панелі встановлено великий монітор інформаційно-розважальної системи.

Усередині китайська новинка виглядає стильно

Кермо виглядає сучасно та пропонує розширений функціонал

У салоні Haval B06 багато яскравих акцентів

За попередніми даними, під капотом опиниться бензиновий турбований двигун об'ємом 1,5 л потужністю 169 к.с. Можливо, з'являться й інші агрегати. Новинку запропонують з повним приводом. Виробництво моделі почнеться до кінця 2020 року.

У дизайні новинки є натяки на старий Land Rover Defender

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