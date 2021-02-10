Land Rover випустить ексклюзивну серію Defender Works V8 Trophy

Підрозділ Land Rover Classic випустить лімітовану серію позашляховиків Defender Works V8 Trophy для ексклюзивних змагань у британському замку Істнор 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Автомобілі Trophy розроблені на основі модернізованої специфікації Defender Works V8 2012-2016 років і додатково вдосконалені для складних умов бездоріжжя.

Автомобілі Trophy розроблені на основі модернізованої специфікації Defender Works V8 2012-2016 років media.landrover.com

Спеціальне обладнання позашляховиків – це 5-літровий 8-циліндровий бензиновий двигун потужністю 405 к.с. з обертовим моментом 515 Нм, 8-ступенева автоматична трансмісія ZF та повноцінна посилена підвіска. Додані пакети систем допомоги під час водіння та гальмування.

25 екземплярів Defender Works V8 Trophy в 90 та 110 кузові оформлені в ексклюзивному кольорі Eastnor Yellow media.landrover.com

25 екземплярів Defender Works V8 Trophy в 90 та 110 кузові оформлені в ексклюзивному кольорі Eastnor Yellow та оснащені сталевими 16-дюймовими дисками. На колісні арки, капот і задні двері нанесено контрастне лакофарбове покриття Narvik Black. Додаткові акценти дизайну – головні світлодіодні фари, передня решітка радіатора Heritage, унікальна емблема Land Rover Trophy і персоналізована графіка про участь у змаганні в замку Істнор.

Автомобілі додатково вдосконалені для складних умов бездоріжжя. media.landrover.com

Defender Works V8 Trophy розроблений для найсуворіших викликів на витривалість. Додатковий позашляховий комплект включає передню лебідку, експедиційний захисний каркас із декількома точками кріплення, багажник на даху, захисне покриття дна, захисну дугу переднього бампера, піднятий повітрозабірник, світлодіодні поворотні фари і шини для руху бездоріжжям і зокрема болотами.

Defender Works V8 Trophy розроблений для найсуворіших викликів на витривалість media.landrover.com

Інтер'єр виділяється обробленням шкіри Windsor чорного кольору, спортивними сидіннями Recaro, контрастним жовтим швом і унікальним циферблатом Land Rover Trophy від Elliot Brown. Підрозділ Land Rover Classic встановив власну інформаційно-розважальну систему Classic Infotainment System, з інтегрованою системою навігації і можливістю під'єднання мобільних пристроїв.

На колісні арки, капот і задні двері нанесено контрастне лакофарбове покриття Narvik Black media.landrover.com

Цього року власників Defender Works V8 Trophy запросять на ексклюзивну триденну пригоду – змагання в замку Істнор у Херефордширі. Тут власники зможуть випробувати свої нові всюдиходи.

Цього року власників Defender Works V8 Trophy запросять на ексклюзивну триденну пригоду media.landrover.com

Захід Land Rover Trophy відбудеться за підтримки Defender і партнерів бренду – Elliot Brown, Fat Face і Musto. Саме вони створили додаткові аксесуари спеціально для власників Defender Works V8 Trophy. Частиною пригоди стане й індивідуальне навчання від експертів.

Під капотом – 5-літровий 8-циліндровий бензиновий двигун потужністю 405 к.с. з обертовим моментом 515 Нм media.landrover.com

З нагоди випуску Defender Works V8 Trophy Land Rover презентував фільм, де головними героями є знайомі світу особи. Наприклад, гонщиця і каскадерка, амбасадор Land Rover - Джессіка Хоукінс. А також Боб Івс, учасник Camel Trophy і переможець 1989 року.

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