Land Rover розширює лінійку гібридів і спецверсій

Компанія Land Rover підготувала для шанувальників марки Range Rover цілий ряд новинок.

Зокрема, в лінійці Range Rover Sport з'явилися нові модифікації і 6-циліндрові дизельні двигуни з технологією Mild Hybrid. Cімейство Range Rover Sport поповнили ексклюзивними версіями HSE Silver, HSE Dynamic Black і SVR Carbon Edition.

2021 Range Rover Sport. фото: landrover.com

Версія HST отримала чергову потужну модифікацію з новим дизельним двигуном D350. Сучасний 6-циліндровий дизельний двигун вперше оснащений 48-вольтової м'якою гібридною технологією Mild Hybrid. Він замінить в моторній гамі звичайні дизельні двигуни V6 і V8. Покупцям буде запропоновано на вибір три варіанти потужності – D250 (249 к.с.), D300 (300 к.с.) і D350 (350 к.с.).

Новий 6-циліндровий дизельний двигун сімейства Ingenium Фото: landrover.com

Флагманський Range Rover отримав нову версію Westminster Edition з ексклюзивною обробкою інтер'єру, доводчиками дверей, панорамним дахом з люком і 21- або 22-дюймовими легксплавнимі дисками.

2021 Range Rover Westminster Edition. фото: landrover.com

Крім того, розширено список базових і додаткових опцій, який включає підтримку смартфонів за допомогою Apple CarPlay і Android Auto, можливість підключення по 4G Wi-Fi до восьми пристроїв, а також різноманітні електронні помічники водія.

2021 Range Rover Sport. фото: landrover.com

Цікавою новинкою стала система фільтрації та іонізації повітря PM2.5 від Nanoe. Натиснувши віртуальну кнопку Purify (англ. Очищення) на екрані мультимедіа, система автоматично перейде в режим внутрішньої рециркуляції повітря і очистить його від шкідливих часток розміром до 2,5 мікрон.

Найвимогливіші клієнти оцінять ще одну версію Range Rover Sport – SVR Carbon Edition. Автомобіль оснащений 5-літровим V8 потужністю 575 к.с.

2021 Range Rover Sport SVR Carbon Edition. фото: landrover.com

Від своїх побратимів по сімейству спортивний кросовер відрізняється карбоновими декоративними вставками на капоті, бамперах і дверних порогах. У салоні також активно використовуються елементи декору з вуглепластика. Завершують образ 22-дюймові легкосплавні диски чорного кольору.

2021 Range Rover Sport SVR Carbon Edition. фото: landrover.com

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