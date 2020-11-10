Land Rover оновив сімейство Discovery

Позашляховик Land Rover Discovery піддався планової модернізації і оновленню.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинка отримала мінімальні зміни в зовнішності, але обзавелася новою гамою моторів.

2021 Land Rover Discovery media.landrover.com

Відрізнити оновлений Discovery від попередника можна по інший решітці радіатора, злегка зміненим бамперам і нової світлодіодним головній оптиці. На передніх крилах з'явилися вентиляційні вставки, пофарбовані в колір кузова.

2021 Land Rover Discovery media.landrover.com

Опціонний стайлінг-пакет R-Dynamic дозволить надати моделі більш спортивний вигляд за допомогою чорних і темно-сірих акцентів в екстер'єрі, а також контрастної строчці в оздоленні інтер'єру.

2021 Land Rover Discovery media.landrover.com

У салоні моделі з'явилися нове рульове колесо, інший селектор КП, приладова панель з 11,4-дюймовим екраном інформаційно-розважальної системи Pivi Pro і майданчик для бездротової зарядки гаджетів. Мультимедійна система підтримує Apple CarPlay і Android Auto, може оновлюватися "по повітрю", а точка доступу 4G Wi-Fi дозволяє підключати одночасно до 8 пристроїв.

2021 Land Rover Discovery media.landrover.com

2021 Land Rover Discovery media.landrover.com

12,3-дюймова цифрова шкала приладів отримала новий дизайн. Оперативна інформація виводиться на проекційний екран перед очима водія, а система іонізації повітря має фільтр твердих частинок PM2,5.

2021 Land Rover Discovery media.landrover.com

Сидіння другого ряду отримали поліпшену бічну підтримку і довші подушки. Для задніх пасажирів передбачили тримачи для планшетів, вбудовані в спинки передніх крісел, і USB-роз'єми.

2021 Land Rover Discovery media.landrover.com

2021 Land Rover Discovery media.landrover.com

Але головні зміни ховаються під капотом. Відтепер Discovery комплектується виключно рядними двигунами сімейства Ingenium. Зі старої гами залишилася тільки бензинова 300-сильна "турбочетверка". Дизельний шестициліндровий 3-літровий двигун доступний у двох варіантах потужності – 249 к.с. (570 Нм) і 300 к.с. (650 Нм). На вершині лінійки – бензинова 3-літрова "шістка", що видає 360 сил і 500 Нм моменту. Для економії палива і зниження шкідливих викидів 3-літрові мотори отримають гібридну складову MHEV на 48В.

2021 Land Rover Discovery media.landrover.com

У парі з ними буде працювати 8-ступінчаста автоматична коробка передач і нова система повного приводу Intelligent All-Wheel Drive. У списку опцій – пневматична підвіска, покращена система Terrain Response 2, яка автоматично підлаштовується під умови руху, і новий режим Wade Mode, що дозволяє долати глибокі водні перешкоди.

Оновлений Land Rover Discovery вже доступний для замовлення в Великобританії, а його вартість стартує з позначки 53655 фунтів стерлінгів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Land Rover з'явиться бюджетний кросовер.