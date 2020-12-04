Land Rover Defender став "Автомобілем року"

Land Rover Defender отримав відразу дві нагороди премії Top Gear Awards – "Автомобіль Року" та "Нестримна сила".

Про це повідомлять прес-служба виробника. "Land Rover правильно зробив, що не поспішав і створив чудовий автомобіль, – прокоментував підсумки конкурсу Джек Рікс, редактор Top Gear. – Це найбільш практичний і витривалий позашляховик, який ми коли-небудь тестували, і в той же час, – вишуканий сімейний автомобіль для міста з якісним обладнанням ".

Land Rover Defender отримав відразу дві нагороди премії Top Gear Awards – "Автомобіль Року" та "Нестримна сила". media.landrover.com

Щоб відзначити перемогу у конкурсі, Land Rover разом з журналом Top Gear провели ще один незвичайний тест, щоб довести – новий Defender гідний титулу "Нестримна сила". За допомогою крана три стандартних Defender 110 були підвішені один за одним за буксирувальні кільця. Автомобілі витримали навантаження та довели міцність алюмінієвої платформи D7x.

Щоб відзначити перемогу в конкурсі, Land Rover разом з журналом Top Gear провели ще один незвичайний тест media.landrover.com

За допомогою крана три стандартних Defender 110 були підвішені один за одним за буксирувальні кільця media.landrover.com

З моменту своєї презентації восени минулого року, новий Defender отримав більше 30 премій, в числі яких престижні нагороди від Top Gear, Motor Trend, Autocar та Parker's.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у США журнал Motor Trend назвав "Вантажівкою 2021 року" пікап Ram, а Land Rover готує бюджетний кросовер