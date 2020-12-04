Land Rover Defender став 'Автомобілем року'

Land Rover Defender отримав відразу дві нагороди премії Top Gear Awards – "Автомобіль Року" та "Нестримна сила".

Про це повідомлять прес-служба виробника. "Land Rover правильно зробив, що не поспішав і створив чудовий автомобіль, – прокоментував підсумки конкурсу Джек Рікс, редактор Top Gear. – Це найбільш практичний і витривалий позашляховик, який ми коли-небудь тестували, і в той же час, – вишуканий сімейний автомобіль для міста з якісним обладнанням ".

Щоб відзначити перемогу у конкурсі, Land Rover разом з журналом Top Gear провели ще один незвичайний тест, щоб довести – новий Defender гідний титулу "Нестримна сила". За допомогою крана три стандартних Defender 110 були підвішені один за одним за буксирувальні кільця. Автомобілі витримали навантаження та довели міцність алюмінієвої платформи D7x.

З моменту своєї презентації восени минулого року, новий Defender отримав більше 30 премій, в числі яких престижні нагороди від Top Gear, Motor Trend, Autocar та Parker's.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у США журнал Motor Trend назвав "Вантажівкою 2021 року" пікап Ram, а Land Rover готує бюджетний кросовер